W Biedronce za 2 zł kupisz świetny detergent do prania pościeli. Wsyp do bębna pralki i nastaw pranie pościeli. Będzie pachnąca i mięciutka

Regularne pranie pościeli jest kluczowe dla higieny, ponieważ stanowi siedlisko bakterii, roztoczy i naskórka.

Wybór odpowiedniej temperatury i programu prania jest ważny, a nowoczesne detergenty pozwalają na skuteczne pranie w niższych temperaturach.

Odkryj domowy sposób z użyciem soli kuchennej, który sprawi, że Twoja pościel będzie nie tylko czysta, ale także miękka i pachnąca.

Dowiedz się, jak proste triki mogą poprawić jakość prania i przedłużyć żywotność Twojej pościeli!

Jak prać pościel w pralce?

Czy wiesz, że pościel należy regularnie zmieniać i prać? Eksperci wskazują, że pościel powinna być zmieniana przynajmniej raz w tygodniu. Częściej należy to robić w przypadku chorób. W czasie przeziębienia czy grypy należy zmieniać pościel nawet co drugi dzień. Nie każdy zdaje sobie bowiem sprawę, że pościel to prawdziwe siedlisko bakterii. Ścierany naskórek, pot, a także liczne zarazki i roztocza - to wszystko znajduje się na powierzchni kołdry i poduszki.

Podczas prania pościeli należy zwracać uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim wybierany program oraz temperatury muszą być dostosowane do potrzeb. Pościel bawełnianą można prać w nieco wyższych temperaturach na poziomie około 60 stopni Celsjusza. Specjaliści podkreślają, że nowoczesne pralki oraz detergenty pozwalają na pranie w nieco niższych temperaturach. Nie niszczy ono tak materiałów i nie powoduje ich sztywnienia. Ważne jednak, aby w takim przypadku cykl piorący trwał przynajmniej godzinę, a użyty detergent miał działanie przeciwbakteryjne. Do prania pościeli nie używaj płynów do płukania. Nie tylko mogą one powodować sztywnienie włókien, ale też powodować alergie. Zawsze przed praniem przewróć pościel a drugą stronę oraz zasuń suwaki i zapnij guziki.

W ilu stopniach prać pościel?

Bawełna: do nawet 90 stopni Celsjusza.

Satyna bawełniana i kora: 40-60 stopni Celsjusza.

Flanela: 40 stopni Celsjusza.

Jedwab: 30 stopni Celsjusza i pranie delikatne.

Mikrofibra: 30-40 stopni Celsjusza.

Wsyp pół szklanki tego proszku i nastaw pranie pościeli. Będzie pachnąca i mięciutka

Do prania pościeli możesz sięgnąć po domowe sposoby. Będą one świetnym uzupełnieniem kupnych detergentów. W przypadku pościeli najczęściej polecana jest sól kuchenna. Wystarczy, że wsypiesz kilka łyżek stołowych soli bezpośrednio do bębna pralki, włożysz pościel i nastawisz pranie na 40 stopni Celsjusza. Sól kuchenna to świetny dodatek do prania. Wspomaga ona usuwanie plam oraz niweluje brzydkie zapachy. Dodatkowo chroni kolory i przeciwdziała ich blaknięciu. Wymieszana z proszkiem do prania wzmacnia jego działanie i sprawia, że świeżo uprana pościel pachnie czystością, aż chce się w niej spać.