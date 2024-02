Wlewam 1/2 szklanki zamiast płynu do płukania i nastawiam pranie pościeli. Jest miękka i czysta niczym w luksusowym spa. Ekologiczny sposób na pranie pościeli

Zamiokulkas ma żółte liście? Przestań robić tę jedną rzecz, a kwiat szybko wróci do zdrowia

Chyba każdy z nas marzy, aby po położeniu się wieczorem w łóżku, móc przykryć się miękką pościelą i zapaść w błogi sen. Odpowiednie pranie pościeli może sprawić, że będzie ona nie tylko higienicznie czysta, ale też mięciutka. Kluczowe jest w tym przypadku zastosowanie odpowiednich detergentów podczas nastawiania prania. Ja od dawna stosuję ekologiczny sposób na pranie pościeli, dzięki któremu po wyjęciu z bębna jest ona miękka. Otóż zamiast tradycyjnego płynu do płukania, który w rzeczywistości oblepia włókna i sprawia, że z czasem materiał staje się szorstki, stosuję domowy płyn, czyli ocet. Wlewam pół szklanki octu do szufladki w pralce i nastawiam pranie pościeli. A jaki program najlepiej wybrać?

Jak prać pościel w pralce, aby była higienicznie czysta?

Pościel powinno prać się co dwa tygodnie, aby zachować jej odpowiednią higienę. Pościel bawełnianą należy prać w temperaturze 60 stopni Celsjusza, a tę wykonaną z lnu, czy flaneli w maksymalnie 40 stopniach. Dodatkowo przed włożeniem pościeli do pralki poszwy trzeba przewrócić na lewa stronę, zamknąć zamki, zapiąć guziki, aby zapobiec uszkodzeniu tkaniny. Bęben pralki nie może być przeładowany, można go załadować najwyżej w 60%-70%, ponieważ zbita pościel nie zostanie dobrze uprana.

