Babcia zawsze kazała to robić to przed praniem pościeli. Dzięki temu pościel jest idealnie doprana i nie żółknie. Sposób na pranie pościeli bez użycia octu

Jak prać pościel, by zawsze była czysta i biała?

Pranie pościeli to jeden z elementów zdrowego i poprawnego snu. Podczas snu zostawiamy na pościeli martwy naskórek, bakterie oraz pot. To wszystko staje się doskonałym siedliskiem dla rozwoju drobnoustrojów dlatego regularne pranie pościeli jest tak ważne. Bawełnianą pościel można prać w wysokich temperaturach, które skutecznie pozbywają się bakterii z materiału. Pościel pierz zawsze osobno i nie przeładowuj bębna pralki. W ten sposób woda i detergent piorący będą mogły swobodnie przepływać pomiędzy materiałami. Aby pościel była zawsze pachnąca i śnieżnobiała możesz do pralki dodać kilka łyżek octu lub kwasku cytrynowego.

Zobacz także: Wlewam 100 ml do wody, mieszam i myję kabinę prysznicową. Usuwa osad z kamienia i mydła. Przepis na domowy płyn do kabin zdradziła mi ekspertka od porządku

Moja babcia całej rodzinie kazała tak prać pościel. Mówiła, że dzięki temu pościel jest prawidłowo wyprana

Babcia zawsze była przekonana, że pościel przed praniem powinno się namaczać. Dzięki temu pościel nigdy nie była pożółkła. Babcia zawsze całej rodzinie powtarzała, że to sekret idealnie czystej pościeli. Gdy się do niej przyjeżdżało, to pościel zawsze była pachnąca i aż chciało się w niej spać. Jak namoczyć pościel przed praniem? Babcia zawsze robiła to w sodzie oczyszczonej. To tani i skuteczny sposób na namaczanie pościeli. Wystarczy, że w wannie wymieszasz wodę z kilkoma łyżkami sody oczyszczonej i namoczysz w tym pościel przez całą noc. Rano włóż pościel do pralki i nastaw klasyczny program piorący. Dzięki temu pościel nie będzie żółkła, a nieprzyjemne zapachy zostaną wyeliminowane.

Quiz od babci Krysi. Na te pytania zna odpowiedź każda gospodyni Pytanie 1 z 10 Jaka przyprawa najlepiej wywabi tłustą plamę? Sól Pieprz Chili Dalej