Wlewam 100 ml do wody, mieszam i myję kabinę prysznicową. Usuwa osad z kamienia i mydła. Przepis na domowy płyn do kabin zdradziła mi ekspertka od porządku

Wlewam 100 ml do wody, mieszam i myję kabinę prysznicową. Usuwa osad z kamienia i mydła

Podczas kąpieli na szybach kabiny prysznicowej osadzają się resztki kosmetyków, wody i tworzą trudne do usunięcia zacieki. Jeśli nie będą usuwane regularnie, to z czasem utworzy się na kabinie prysznicowej kamień i konieczne będzie stosowanie bardzo silnych detergentów, aby się go pozbyć. Nic zatem dziwnego, że wiele pań domu zastanawia się, czym myć kabinę prysznicową, aby jak najdłużej lśniła i nie pojawiał się na niej osad z kamienia lub mydła. Jakiś czas temu podpatrzyłam na Instagramie świetny przepis na płyn do czyszczenia kabiny prysznicowej. Do szklanki wody wlewam 50 ml octu i 50 ml płynu nabłyszczającego do zmywarki. Wszystko mieszam, przelewam do butelki z atomizerem i spryskuję kabinę prysznicową. Następnie dokładnie ją przecieram ściereczką i spłukuję letnią wodą. Na koniec ściągnij gumą lub osusz ściereczką z mikrofibry.

Domowy sposób na czyszczenie kabiny prysznicowej

W czyszczeniu kabiny prysznicowej wspaniale sprawdzi się tabletka do zmywarki. Nie tylko dokładnie wyczyści wapienny nalot i zacieki z mydła, ale także sprawi, że powierzchnia kabiny będzie lśnić przez wiele dni. Wystarczy rozpuścić tabletkę w ciepłej wodzie i tym roztworem umyć kabinę. Na koniec wytrzyj ją do sucha, a będzie czysta jak nowa.

