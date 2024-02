Wsypuję 4 łyżki do WC, zalewam płynem i ciepłą wodą. Ta aktywna piana czyszcząca usuwa kamień i żółte zacieki z toalety. Skuteczny sposób na czyszczenie toalety

Babcia Krysia zawsze trzymała to na parapecie. Była przekonana, że dzięki temu w domu panował spokój i nie brakowało pieniędzy. Kwiat dobrobytu

Od barmanów dla barmanów! Coca-Cola HBC wprowadza w Polsce ultra-premium miksery Three Cents

Wsypuję 4 łyżki do WC, zalewam płynem i ciepłą wodą. Aktywna piana czyszcząca usuwa kamień i żółte zacieki z toalety

Czasami mimo regularnego czyszczenia muszli klozetowej, pojawiają się na niej żółte zacieki, osad i wydobywa się z niej nieprzyjemny zapach. I wtedy każda pani domu zastanawia się, jak je usunąć, aby przywrócić toalecie higieniczną czystość. Ja od tygodni stosuję skuteczny sposób na czyszczenie toalety, który znalazłam na Instagramie pewnej ekspertki od porządku. Na profilu @lux.ula pojawił się przepis na aktywną pianę czyszczącą miskę WC i przyznam, że ułatwił mi porządki w łazience. Jak przygotować taką pianę do mycia toalety? Najpierw wlej do muszli 2 szklanki ciepłej wody, wsyp 2 łyżki sody oczyszczonej, 2 łyżki kwasku cytrynowego, wlej płyn do mycia naczyń i na koniec zalej gorącą wodą. Zobaczysz, jak w misie tworzy się piana. Pozostaw ją na 15 minut i potem dokładnie wyszoruj WC. "Twoja toaleta jest czysta i pozbawiona chorobotwórczych bakterii." - przekonuje @lux.ula.

Domowy sposób na czyszczenie toalety z kamienia

Oprócz znanych chyba każdemu silnych środków chemicznych toaletę można wyczyścić też domowymi sposobami. Jednym z nich jest pasta z sody oczyszczonej i wody, którą nakłada się na osad w muszli klozetowej, a następnie po upływie 30 minut spłukuje ciepłą wodą. Można także wykorzystać do mycia WC kapsułkę do zmywarki. Wrzuć ją do muszli i pozostaw na 10 godzin. Po upływie tego czasu delikatnie wyszoruj WC szczotkę i zalej gorącą wodą. W ten sposób usuniesz z niej nie tylko kamień, ale także udrożnisz rury.

Soda oczyszczona - 10 sprytnych zastosowań sody w kuchni