Mieszam ocet z tym proszkiem i czyszczę kabinę prysznicową. W mgnieniu oka domywa zacieki z mydła i kamień. Sposób na czyszczenie kabiny prysznicowej

Jak doczyścić kabinę prysznicową z zacieków oraz kamienia?

Uporanie się z kamieniem, osadem oraz zacieki z mydła z kabiny prysznicowej to często poważne zadania. Tego rodzaju zabrudzenia nie jest łatwo doczyść i nawet kupne środki czystości i specjalistyczne płyny do czyszczenia łazienki zawodzą. Aby kabina prysznicowa za każdym razem lśniła czystością to warto przestrzegać kilka zasad, które sprawią, że jej czyszczenie będzie nieco łatwiejsze. Przede wszystkim pamiętaj, by po każdorazowym skorzystaniu z prysznica przecierać ścianki kabiny. W ten sposób ograniczysz osadzanie się kamienia oraz osadu. Podczas czyszczenia unikaj żrących detergentów oraz ostrych narzędzi, które mogą porysować delikatne ściany kabin prysznicowej.

Mieszam ocet z tym proszkiem i czyszczę kabinę prysznicową. Osad i kamień znikają w kilka sekund

Od wielu lat do czyszczenia kabiny prysznicowej sięgam po jeden, sprawdzony sposób. Nie wyobrażam sobie sprzątania łazienki bez niego. Mieszam ze sobą około 1.5 szklanki octu i 2-3 łyżeczki soli kuchennej. Tak przygotowaną mieszanką aplikuje na zabrudzenia kabin prysznicowej i delikatnie przecieram drzwi. Zostawiam na około 10 minut i wszystko przecieram wilgotną ściereczką do sucha. Połączenie octu oraz rewelacyjnie działa na zabrudzenia z kamienia oraz osadu. Kabina prysznicowa lśni czystością.

