Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, więc czas planować już wyjazdy. Jeśli nie wiesz, gdzie spędzić urlop w tym roku, mamy świetną propozycję. Zamiast wydawać krocie na zagraniczne wycieczki, być może zostań w Polsce i odkryj nieznane dotąd zakamarki naszego kraju, które z pewnością zachwycą.

Jednym z takich miejsc jest "mały Rzym" czyli Sandomierz, który zyskał swoje wyjątkowe miano ze względu na usytuowanie. Charakterystyczna lokalizacja miasteczka leżącego na siedmiu wzgórzach sprawia, że można liczyć na piękne widoki podobne do tych z włoskiej stolicy. Krajobrazy to jednak nie wszystko. Co jeszcze oferuje Sandomierz dla turystów? Więcej atrakcji omawiamy pod galerią ze zdjęciami z Sandomierza.

Co robić w Sandomierzu? Miasteczko oferuje sporo atrakcji

Sandomierz to urokliwa miejscowość w województwie świętokrzyskim, która wielu osobom może kojarzyć się z popularnym serialem "Ojciec Mateusz". Faktycznie, to na drogach tego miasta słynnym rowerem przejeżdżał ksiądz w sutannie, więc fani produkcji z pewnością odnajdą się tam w stu procentach.

Dodatkowo na miejscu można podziwiać zabytkowe stare miasto, które składa się między innymi na Bramę Opatowską, zespoły klasztorne benedyktynek, dominikanów i reformatów, kolegium jezuickie, synagogę z XVIII wieku czy nawet zamek królewski. Wielbiciele historii i architektury nie będą się więc nudzić.

Popularną atrakcją w mieście jest również Podziemna Trasa Turystyczna, Bazylika katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz wąwozy Królowej Jadwigi. Dla osób chcących odpocząć wśród natury polecamy odwiedzenie Bulwarów Sandomierskich, które znajdują się na brzegu Wisły i zapewniają możliwość skorzystania z wielu ciekawych atrakcji.

