Zrób to ze zniczami na 4 godziny przed wyjściem na cmentarz 1 listopada. Postoją o wiele dłużej niż te ze sklepu. Znicze na cmentarz na Wszystkich Świętych

Zbliżające się Wszystkich Świętych to czas pamięci, a długo palące się znicze są jej ważnym symbolem na grobach bliskich.

Odkryj prosty, sprytny sposób, by znacząco przedłużyć czas palenia zniczy, stosując trik, który zaskoczy nawet doświadczonych.

Wystarczą zaledwie 4 godziny, by wkłady zniczowe topniały znacznie wolniej, zapewniając dłuższy płomień.

Sprawdź, jak ta metoda działa i poznaj dodatkowy sekret, by znicze paliły się jeszcze dłużej, bez konieczności kupowania większych.

Zrób to ze zniczami na 4 godziny przed wyjściem na cmentarz 1 listopada. Postoją o wiele dłużej

Choć do 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych zostało jeszcze trochę czasu, to wiele osób już powoli rozpoczyna przygotowania. W końcu to jeden z najważniejszych dni w roku dla katolików. To właśnie wtedy Polacy odwiedzają groby bliskich zmarłych, kładą na nich wiązanki, kwiaty czy inne stroiki, a także zapalają znicze. Znicz na grobie to ważny symbol. Wyraża on pamięć o zmarłej osobie, dlatego zapalając go i stawiając na grobie chcemy, aby palił się możliwie jak najdłużej. Oczywiście możemy kupić jeden z większych zniczy, który z pewnością nie zgaśnie po kilku godzinach. Jednak istnieje jeden sprytny sposób na przedłużenie żywotności zniczy. Warto go wykorzystać przed wyjściem na cmentarz 1 listopada, a z pewnością nie pożałujecie. Czas palenia się zniczy olejowych, woskowych oraz parafinowych można znacznie wydłużyć, jeśli przed wyjściem na cmentarz wyjmiemy nich wkłady i umieścimy je w zamrażarce na około 4 godziny.

Znicze na cmentarz. Trik z zamrażarką

Umieszczenie wkładu znicza w zamrażarce sprawi, że będzie się on palił dłużej niż zwykle. Wynika to z faktu, że zmrożony wosk jest twardszy i bardziej zbity, dzięki czemu topi się dużo wolniej. Również knot po wyjęciu z zamrażarki jest mniej podatny na działanie wysokiej temperatury, co sprawia, że pali się dłużej. Jak jeszcze można przedłużyć spalanie się znicza? Tu pomocna będzie także sól. Do każdego wkładu można wsypać szczyptę soli, która jeszcze bardziej spowolni wypalanie się znicza.

Jakie znicze wybrać na Wszystkich Świętych, aby paliły się długo?

Wkład parafinowy czy olejowy powinien być równy, bez żadnych wybrzuszeń czy widocznych na powierzchni pęcherzyków powietrza. To wada produkcyjna i będą palić się źle. Dodatkowo knot w zniczu nie powinien być zbyt cienki (szybko zaleje go topiąca się parafina) ani zbyt gruby, bo znicz wypali się znacznie szybciej. Jest jeszcze jedna ważna zasada. Większy znicz będzie palić się dłużej, bo im więcej materiału – parafiny czy mieszanki olejowej, a także im dłuższy będzie knot, tym wkład dłużej będzie się palił.

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