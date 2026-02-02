Dzięki tej metodzie skasowałam numer do hydraulika. Wsypuję 4 łyzki do zlewu i zalewam wrzątkiem. Usuwa wszystkie złogi i nie niszczy rur. Sposób na zatkany zlew

Zatkany odpływ to częsty problem, wynikający z resztek jedzenia, kosmetyków czy gorącego oleju, który może uszkodzić rury.

Już 4 czubate łyżki tego proszku odetkają zatkany odpływ w zlewie

Opływ w zlewie może się zatykać. Dzieje się tak najczęściej na skutek wrzucania do zlewu nieodpowiednich rzeczy. Wszyscy wiemy, że nie powinny one tam lądować, a jednak każdemu się zdarzyło. Odpływ w zlewie możne zatkać się przez resztki jedzenia, kosmetyki (szczególnie zastygające maseczki) oraz gorący olej. Ten ostatni jest szczególnie niebezpieczny ponieważ może nieodwracalnie zniszczyć rury. Jeżeli zauważyłaś, że wodą w zlewie spływa wolniej to działaj od razu. Nie czekaj aż odpływ zatka się całkowicie i koniecznie będzie użycie żrących preparatów. Są domowe sposoby na odetkanie zatkanego zlewu. Jednym z najczęściej polecanych jest użycie sody oczyszczonej. Wystarczy, że do odpływu wsypiesz kilka czubatych łyżek tego proszku i zalejesz gorącą wodą. Odczekaj około 15 minut i w razie potrzeby powtórz cały proces. Soda oczyszczona doskonale odtyka zatkane rury i sprawia, że odpływ staje się drożny. Jest zupełnie bezpieczna dla ludzi i nie zniszczy rur. Możesz jej używać także prewencyjnie, aby uniknąć zatykania się odpływu.

Mocarny, domowy płyn na zatkany odpływ w zlewie

Innym, domowym środkiem, który poradzi sobie z zatkanym zlewem jest ocet. Najlepiej sięgnąć po klasyczny, biały ocet w wysokim stężeniu. Sposób jego użycia jest podobny, jak w przypadku sody oczyszczonej. Wlej 1 szklankę octu do odpływu i zaleje gorącą wodą. W przypadku poważnego zatkania poleca się połączenie sody oczyszczonej oraz octu. Na początku wsyp sporą ilość sody do odpływu, zaleje octem, a następnie wlej 0,5 liga gorącej wody. Zarówno soda oczyszczona jak i ocet nie zniszczą powierzchni rur, a powinno szybko odetkać odpływ.