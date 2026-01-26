Jeszcze w tym tygodniu wlej to do marniejącego storczyka. 1 łyżeczka postawi kwiat na nogi. Niczym roślinny nektar. Storczyk odżyje i zacznie kwitnąć

Zimą storczyki często marnieją z powodu suchego powietrza – przygotuj je na sezon kwitnienia, wzmacniając je domową odżywką.

Miód i czosnek to sekret zdrowych storczyków: czosnek działa antybakteryjnie, a miód dostarcza niezbędnych składników odżywczych.

Sprawdź, jak prosto przygotować odżywkę, która w zaledwie dwa tygodnie ożywi Twoje storczyki i sprawi, że znów będą kwitnąć!

Wymieszaj ze sobą te 2 składniki i podlewaj storczyki. Już w 2 tygodnie rośliny się podniosą

Storczyki to zdecydowanie jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych. Zachwycają pięknymi, nieco orientalnymi, kwiatostanami i potrafią kwitnąć latami. Choć naturalnie pochodzą z Azji to bardzo dobrze radzą sobie w naszym klimacie. Niektóre odmiany storczyków kwitną nawet zimą, jednak z zasady to pora roku jest dla nich trudna. Suche powietrze z nagrzanych grzejników sprawia, że storczyki marnieją i mogą zacząć żółknąć. Jeszcze przed startem okresu wegetacyjnego roślin warto dobrze odżywić storczyki w domu. Dzięki temu rośliny będą w lepszej kondycji i lepiej wejdą w okres kwitnienia. Do nawożenie storczyków możesz sięgnąć po domową odżywkę z czosnku oraz miodu. Czosnek to naturalny antybiotyk, który chroni rośliny przed chorobami. Sprawia, że stają się one mocniejsze i lepiej rosną. Miód zawiera wiele cennych mikroelementów, w tym fosfor i potas. Składniki te wzmacniają korzenie oraz łodygi, a także przyczyniają się do lepszego wzrostu roślin. Jak zrobić domową odżywkę do storczyków? Przez praskę przeciśnij 4 ząbki czosnku i dodaj do tego 3 łyżki naturalnego miodu (może być akacjowy lub wielokwiatowy). Dodaj około 1 litr wody i tak przygotowaną mieszanką podlewaj storczyk raz w tygodniu.

Uschnięty i zmarniały storczyk. Jak go uratować?

Mieszanka miodu i czosnku sprawdzi się także podczas przesadzania marniejącego storczyka. Delikatnie wyjmij roślinę z doniczki. Ręcznie usuń uschnięte łodygi i liście. Sprawdź także, czy korzenie są zdrowe. Tak przygotowanego storczyka namocz w mieszance wody, miodu oraz czosnku. Pozostaw na około 20 minut. Po tym czasie wyjmij storczyka i posadź w świeżej ziemi. Pamiętaj o prawidłowym podłożu dla storczyków. Możesz skorzystać z gotowych mieszanek lub przygotować ją samodzielnie. Odpowiednie podłoże, powinno się ono składać z: kory sosnowej, keramzytu i torfu. W ten sposób uratujesz nawet usychający kwiat.