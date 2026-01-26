Jeszcze w tym tygodniu wlej to do marniejącego storczyka. 1 łyżeczka postawi kwiat na nogi. Niczym roślinny nektar. Storczyk odżyje i zacznie kwitnąć

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-01-26 15:10

Nadchodząca wiosna to czas wzmacniania i nawożenia roślin. Wiele kwiatów doniczkowych może wymagać po zimie dodatkowego odżywienia. Storczyki zimą mogą marnieć i źle znosić suche powietrze. W takim przypadku warto zastanowić się nad domowymi odżywkami do storczyków. Dostarczają one cennych substancji odżywczych oraz wzmacniają korzenie i łodygi. Ta odżywka do storczyka sprawi, że marniejąca roślina natychmiastowo się podniesie. Będzie zdrowsza i w lepszej kondycji. Odżywka do storczyków.

Jak podlewać storczyki? Kilka zasad, dzięki którym kwiaty będą kwitły jak szalone

i

Autor: Shutterstock Jak podlewać storczyki? Kilka zasad, dzięki którym kwiaty będą kwitły jak szalone
  • Zimą storczyki często marnieją z powodu suchego powietrza – przygotuj je na sezon kwitnienia, wzmacniając je domową odżywką.
  • Miód i czosnek to sekret zdrowych storczyków: czosnek działa antybakteryjnie, a miód dostarcza niezbędnych składników odżywczych.
  • Sprawdź, jak prosto przygotować odżywkę, która w zaledwie dwa tygodnie ożywi Twoje storczyki i sprawi, że znów będą kwitnąć!

Wymieszaj ze sobą te 2 składniki i podlewaj storczyki. Już w 2 tygodnie rośliny się podniosą

Storczyki to zdecydowanie jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych. Zachwycają pięknymi, nieco orientalnymi, kwiatostanami i potrafią kwitnąć latami. Choć naturalnie pochodzą z Azji to bardzo dobrze radzą sobie w naszym klimacie. Niektóre odmiany storczyków kwitną nawet zimą, jednak z zasady to pora roku jest dla nich trudna. Suche powietrze z nagrzanych grzejników sprawia, że storczyki marnieją i mogą zacząć żółknąć. Jeszcze przed startem okresu wegetacyjnego roślin warto dobrze odżywić storczyki w domu. Dzięki temu rośliny będą w lepszej kondycji i lepiej wejdą w okres kwitnienia. Do nawożenie storczyków możesz sięgnąć po domową odżywkę z czosnku oraz miodu. Czosnek to naturalny antybiotyk, który chroni rośliny przed chorobami. Sprawia, że stają się one mocniejsze i lepiej rosną. Miód zawiera wiele cennych mikroelementów, w tym fosfor i potas. Składniki te wzmacniają korzenie oraz łodygi, a także przyczyniają się do lepszego wzrostu roślin. Jak zrobić domową odżywkę do storczyków? Przez praskę przeciśnij 4 ząbki czosnku i dodaj do tego 3 łyżki naturalnego miodu (może być akacjowy lub wielokwiatowy). Dodaj około 1 litr wody i tak przygotowaną mieszanką podlewaj storczyk raz w tygodniu.

Uschnięty i zmarniały storczyk. Jak go uratować?

Mieszanka miodu i czosnku sprawdzi się także podczas przesadzania marniejącego storczyka. Delikatnie wyjmij roślinę z doniczki. Ręcznie usuń uschnięte łodygi i liście. Sprawdź także, czy korzenie są zdrowe. Tak przygotowanego storczyka namocz w mieszance wody, miodu oraz czosnku. Pozostaw na około 20 minut. Po tym czasie wyjmij storczyka i posadź w świeżej ziemi. Pamiętaj o prawidłowym podłożu dla storczyków. Możesz skorzystać z gotowych mieszanek lub przygotować ją samodzielnie. Odpowiednie podłoże, powinno się ono składać z: kory sosnowej, keramzytu i torfu. W ten sposób uratujesz nawet usychający kwiat.

Przeczytaj także:
Nie przegap tego terminu w pielęgnacji hortensji. Dzięki temu zakwitną jeszcze …
Super Express Google News
Quiz o kwiatach. Test, który sprawdzi, czy Twoja wiedza rozkwitła, czy jednak te rośliny to wciąż tajemniczy ogród
Pytanie 1 z 10
Jak nazywa się kwiat, który jest symbolem miłości i ma czerwone płatki?
Storczyki najpiekniejszymi kwiatami doniczkowymi
12 zdjęć
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STORCZYKI
pielęgnacja storczyków
odżywka do storczyków