Nie przegap tego terminu w pielęgnacji hortensji. Dzięki temu zakwitną jeszcze w tym sezonie! Jak prawidłowo sadzić hortensje i czym je podlewać?

Kiedy sadzić hortensje? Ogrodnicy wskazali jeden termin

Sadzenie hortensji nie jest trudne i nie wymaga specjalnego przygotowania. Ogrodnicy wskazują, że najlepiej robić to wczesną wiosną na przełomie kwietnia oraz maja. Sadzenie wczesną wiosną daje dużą szansę, że krzew zakwitnie jeszcze w tym sezonie. Do sadzenia hortensji należy się odpowiednio przygotować. Najlepiej jest robić to w ciepły pochmurny dzień, gdy sadzonkom nie będą zagrażały wysokie wahania temperatury oraz silny wiatr. Hortensje warto sadzić od razu po zakupie. Doniczki, w których znajdują się sadzonki nie dają wiele przestrzeni dla korzeni. Sadzonka jak najszybciej powinna znaleźć się w gruncie.

Jak sadzić hortensje z sadzonek? Krok po kroku

Najważniejszą rzeczą do sadzenia hortensji jest przygotowanie podłoża. Krzewy te lubią żyzną, półprzepuszczalną glebę. Przed włożeniem sadzonki należy zastosować zakwaszające nawozy, takie jak torf lub kupne mieszanki. Hortensje najlepiej rosną w ziemi o nieco kwaśnym pH na poziomie 4,5 do 5,5. Sadzonka umieszczona w wykopanym otworze nie powinna znajdować się niżej niż w doniczce. W innym przypadku roślina może zacząć chorować. Po prawidłowym umieszczeniu sadzonki hortensji w ziemi należy ja delikatnie przysypać i podlać. Wokół sadzonki można obsypać korę ogrodową. Zapobiegnie ona wysychaniu gleby i da roślinie ochronę przed silnym deszczem i wiatrem. Pierwsze nawożenie śwież posadzonej hortensji zaleca się latem lub dopiero w kolejnym sezonie wegetacyjnym. Świetnym domowym nawozem do hortensji są odżywki ze skórek po bananach lub po fusach z kawy. Zawierają one duże ilości azotu, fosforu oraz potasu. Składniki te wpływają na procesy kwitnienia oraz wzrostu roślin. Dodatkowo azot wydłuża okres kwitnienia. Pamiętaj, by nie stosować odżywek z azotem późną jesienią. Mogą one sprawić, że roślina nie zdąży przygotować się do nadchodzącej zimy.

Autor: