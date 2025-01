Kiedy puszczą przymrozki spryskaj tym ziemię na trawniku. Żaden chwast nie wyrośnie na wiosnę. Mikstura za 5 zł usunie chwasty. Sposób na chwasty na trawniku

Przed nadejściem wiosny spryskaj tym trawnik. Sprawi, że nie wyrosną na nim chwasty

Chwasty pojawiające się na trawniku oraz w rabatkach to prawdziwe utrapienie. Zabierają one miejsce innym roślinom i rozprzestrzeniają się wszędzie. Chwasty na trawniku utrudniają wzrost trawie i sprawiają, że pojawiają się brązowe połacie gołej ziemi. Okazuje się, że jest prosty sposób, który zabezpieczy trawnik przed chwastami. Zabieg ten należy wykonać przed sezonem wegetacyjnym kiedy tylko puszczą ostatnie przymrozki. Trawnik zimą nie wymaga specjalnego traktowania. Ogrodnicy zalecają, by unikać chodzenia po trawniku pokrytym śniegiem. Może to przyczynić się do jego niszczenia. Wraz z pierwszymi promykami wiosennego słońca należy zadbać o podlewanie oraz napowietrzenie trawnika. W tym czasie można również wykonać zabieg przeciwdziałającym pojawieniu się chwastów. Na początku ręcznie wyrwij duże skupiska chwastów. Mechaniczne usuwanie jest skuteczne i pozwala szybko pozbyć się niechcianych chwastów. W kolejnym etapie należy wykonać ściółkowanie gleby. Polega ono na przykrywaniu trawnika materiałami pochodzenia organicznego lub nieorganicznego. Zabiega ono wysychaniu ziemi oraz dostarczy potrzebnych roślinom składników odżywczych. Przygotuj karton, który potnij na mniejsze kawałki. Rozłóż je na trawniki, na górę wysyp kompost lub korę drzewną. Przed samym okresem wegetacyjnym możesz spryskać trawnik mieszanką wody octu. Ocet świetnie usuwa chwasty. Zanim jednak spryskasz nim cały trawnik wykonaj test. Ostre stężenie octu może okazać się szkodliwe także dla roślin i trawy.

Oprysk z octu na chwasty. Jak go przygotować?

Ocet w wysokim stężeniu, najlepiej powyżej 11 proc., świetnie sprawdzi się jako środek eliminujący chwasty. Na młode i zielone chwasty wystarczy mniejsze stężenie, w przypadku tych większych potrzebne będzie wyższe, nawet powyżej 20 proc. W butelce z atomizerem wymieszaj ocet z niewielką ilością płyną do naczyń. Działa on jako środek przylegający do powierzchni roślin, dzięki czemu inne preparaty utrzymują się na nich dłużej. Mieszanką octu i płynu do naczyń spryskaj chwasty. Rób to przysłonecznej pogodzie. Ocet wypali chwasty aż do samej gleby. Czynność tą powtarzaj raz w tygodniu. Szybko pozbędziesz się chwastów z ogrodu, a Twoje rośliny będą mogły swobodnie rosnąć i kwitnąć.