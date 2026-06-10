Prosty sposób na zatkany zlew. Ten tani trik z solą zastąpi hydraulika

Powolne spływanie wody w kuchennym odpływie zwiastuje kłopoty, dlatego warto od razu zająć się tym problemem i zaoszczędzić na usługach fachowców.

Bariery w rurach powstają z resztek jedzenia i osadów, a pozbycie się ich wymaga jedynie użycia podstawowych produktów spożywczych.

Tradycyjna metoda naszych babć pozwala skutecznie usunąć zator bez konieczności kupowania żrącej chemii.

Codzienne mycie naczyń sprawia, że do odpływu trafiają drobiny pożywienia, fusy z gorących napojów oraz rozgrzany tłuszcz. Ten ostatni po ostygnięciu tworzy bardzo lepką warstwę osadzającą się na ściankach instalacji. Wymienione zanieczyszczenia z biegiem czasu budują zator, który skutecznie utrudnia lub całkowicie hamuje przepływ wody. Zwykle w takich nerwowych sytuacjach biegniemy po silne preparaty chemiczne albo wzywamy specjalistę. Można jednak rozwiązać ten problem zupełnie inaczej, wykorzystując tanią metodę domową.

Akcesoria kuchenne, dzięki którym zlewozmywak może przejąć część funkcji blatu

Udrażnianie zlewu solą i wrzątkiem

Skutecznym ratunkiem dla zablokowanych rur jest zastosowanie mieszanki zwykłej soli kuchennej oraz bardzo gorącej wody. Taka mikstura doskonale rozpuszcza nawarstwiony tłuszcz i zalegające resztki mydła. Wodę należy mocno podgrzać, połączyć ze sporą porcją soli, a następnie ostrożnie aplikować prosto do odpływu. Cały zabieg najlepiej przeprowadzić tuż przed snem, aby roztwór miał kilka godzin na zniszczenie osadów, po czym rano rury trzeba ponownie przepłukać wrzątkiem.

Systematyczne stosowanie tej taniej praktyki zapobiega powstawaniu trudnych zatorów. Trzeba mieć na uwadze, że domowe sztuczki radzą sobie z mniejszymi blokadami, a w przypadku całkowitego zatrzymania przepływu wody niezbędne bywa ręczne rozebranie syfonu lub pomoc hydraulika.

Prewencyjne dbanie o czystość kuchennego odpływu i kategoryczny zakaz wylewania do niego resztek tłuszczu ze smażenia gwarantują dłuższą bezawaryjność całej instalacji wodnej. Ten drobny nawyk pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy i omijać szerokim łukiem niespodziewane awarie.

Podczas wlewania podgrzanej cieczy trzeba zachować dużą ostrożność. Strumień wrzątku musi trafiać dokładnie w sam środek odpływu, ponieważ polewanie nim delikatnej ceramiki grozi jej uszkodzeniem w wyniku szoku termicznego.

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