Koniec z rzadkim dżemem. Wystarczy jedna łyżeczka tego naturalnego składnika

Latem chętnie przygotowujemy przetwory z owoców.

Niestety, często zdarza się, że dżemy wychodzą rzadkie.

Istnieje naturalny składnik, który szybko zagęści twój dżem.

Podczas przygotowywania domowych dżemów często borykamy się z uciążliwym kłopotem – owocowa masa nie chce osiągnąć pożądanej gęstości, nawet po długotrwałym gotowaniu. W takich momentach wiele osób ratuje się żelatyną lub gotowymi produktami takimi jak Żelfix. Zawierają one substancje zagęszczające, które gwarantują szybki efekt. Chociaż to wygodne rozwiązanie, nie wszyscy chcą z niego korzystać, preferując w 100 procentach naturalne składy swoich wyrobów.

Agar-agar, czyli roślinny sposób na gęsty dżem

Świetnym i całkowicie roślinnym rozwiązaniem problemu rzadkich dżemów okazuje się agar-agar. Ten naturalny środek żelujący jest pozyskiwany z krasnorostów rosnących u wybrzeży Japonii. Ze względu na brak składników pochodzenia zwierzęcego, stanowi idealną opcję dla wegan. Dzięki wyjątkowo silnym właściwościom żelującym, już bardzo mała porcja agaru wystarczy, aby dżem stał się odpowiednio gęsty.

Użycie tego roślinnego środka w kuchni nie sprawia żadnych trudności. Najpierw trzeba wymieszać proszek z odrobiną chłodnej wody, a potem wlać go do gotujących się owoców i trzymać na ogniu przez 1-2 minuty. Właściwa konsystencja pojawia się dopiero po wystygnięciu, więc na początku dżem może wciąż wyglądać na dość płynny. W odróżnieniu od żelatyny, agar świetnie radzi sobie z wysokimi temperaturami, co ułatwia pracę przy przetworach.

Użycie tego roślinnego dodatku w żaden sposób nie wpływa na oryginalny smak owoców. Z łatwością przygotujesz pyszny, domowy dżem o doskonałej konsystencji, potrzebując jedynie owoców, cukru i szczypty agaru. Obejdziesz się bez jakichkolwiek sztucznych ulepszaczy.

Zanim zaczniesz jesienne wekowanie, warto kupić opakowanie agaru. To naturalna metoda na uzyskanie perfekcyjnie gęstych przetworów, które zachowają letnie aromaty w słoikach na całą zimę.

Dżem truskawkowy bez konserwantów

8