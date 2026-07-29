Wsyp 4 łyżki do dozownika w zmywarce i ustaw pusty cykl. Zlikwiduje brzydki zapach i kleisty brud z wnętrza urządzenia. Domowy sposób na czyszczenie zmywarki

Nieprzyjemny zapach i niedomyte naczynia to znak, że Twoja zmywarka pilnie potrzebuje gruntownego czyszczenia, które zapewni jej długie i higieniczne działanie.

Odkryj ekologiczny i tani sposób na pozbycie się brudu: wystarczy wsypać 4 łyżki tego proszku do dozownika i uruchomić pusty cykl mycia.

Poznaj pełen plan działania, obejmujący czyszczenie filtra i uszczelek, który przywróci Twojej zmywarce idealną czystość i świeżość!

Wsyp 4 łyżki do dozownika w zmywarce i ustaw pusty cykl. Zlikwiduje brzydki zapach i brud

Czyszczenie zmywarki to czynność, którą powinno się wykonywać nie rzadziej niż raz na miesiąc. To ważne ze względu na fakt, że gromadzą się w niej resztki jedzenia, które pod wpływem wilgoci zaczynają gnić i wydzielać nieprzyjemny zapach. Kolejną kwestią jest pleśń, która potrafi się wyhodować na uszczelkach zmywarki. Bywa też, że przez zapchane otwory, naczynia się nie domywają. Jak zatem skutecznie wyczyścić zmywarkę, gdy brzydko pachnie? Niektóre urządzenia zostały wyposażone w specjalny program czyszczenia zmywarek, więc jeśli Twoja je posiada, to wystarczy, że go uruchomisz. Można także wykorzystać profesjonalne detergenty do czyszczenia zmywarki. Jednak jeśli jesteś zwolenniczką ekologicznych rozwiązań, a do tego nie chcesz wydawać pieniędzy, to wypróbuj domowy sposób na czyszczenie zmywarki z wykorzystaniem kwasku cytrynowego. Wsyp cztery łyżki kwasku bezpośrednio do dozownika na detergent w zmywarce i nastaw pusty cykl mycia najlepiej o temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza. Kwasek zlikwiduje z jej wnętrza brzydki zapach i kleisty brud.

Sposób na czyszczenie zmywarki i jej poszczególnych elementów

Czyszczenie zmywarki warto podzielić na etapy. W pierwszej kolejności wyciągnij filtr, rozłóż go na części i każdą z nich namocz w gorącej wodzie z dodatkiem octu. Po 15 minutach dokładnie wymyj go szczoteczką i płynem do mycia naczyń, a następnie umieć na swoim miejscu w zmywarce. Teraz czas na kręcące się ramiona - odepnij je i umyj płynem do naczyń w bieżącej wodzie. Jeśli zauważysz, że otwory w tych skrzydłach są zapchane, usuń brud wykałaczką. Przedostatnim krokiem do czystej i pachnącej zmywarki jest dokładne umycie uszczelek i brzegów urządzenia. Możesz to zrobić gąbką nasączoną płynem do mycia naczyń i gotowe.

Jak często powinno się czyścić zmywarkę?

Zmywarka to jedno z najczęściej używanych sprzętów AGD w polskich domach. Nic zatem, dziwnego, że nawet producenci zalecają, aby regularnie ją czyścić. Zaleca się, aby filtry i koszyczki na naczynia myć raz na 2 tygodnie, natomiast samą zmywarkę wyczyścić co najmniej raz w miesiącu. Jest to niezwykle ważne, gdyż w zmywarce gromadzą się resztki jedzenia, które pod wpływem wilgoci zaczynają gnić i wydzielać nieprzyjemny zapach. A z czasem może po prostu przestać domywać naczynia. Kolejną kwestią jest pleśń, która potrafi się wyhodować na uszczelkach zmywarki i z pewnością nie wpływa ona dobrze na higienę mycia naszych naczyń.

Quiz dla dorosłych. Czy Twoja mama byłaby z Ciebie dumna? Test z wiedzy o sprzątaniu domu Pytanie 1 z 10 Co jest najlepszym sposobem na usunięcie zaschniętego tłuszczu z piekarnika? Użycie ostrej gąbki i silnego detergentu Włączenie funkcji samoczyszczenia piekarnika Pasta z sody oczyszczonej i wody pozostawiona na noc Następne pytanie