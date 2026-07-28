Spryskaj brudny zlew stalowy. Po 15 minutach będzie lśnić, osad zniknie, a mleczko poleci do kosza na śmieci. Sposób na czyszczenie zlewu

Twój zlew stalowy stracił blask i pokrył się uporczywym osadem z kamienia, mimo regularnego czyszczenia? Istnieje prosty sposób, by odzyskał dawny wygląd.

Wystarczy jeden kuchenny produkt, by bez intensywnego szorowania przywrócić mu lśniący wygląd w zaledwie 15 minut.

Odkryj, jak skutecznie usunąć uporczywy kamień i poznaj sprawdzony trik, który zabezpieczy Twój zlew przed przyszłymi zaciekami.

Spryskaj brudny zlew stalowy. Po 15 minutach będzie lśnić, a osad zniknie

Czasami bywa tak, że mimo regularnego czyszczenia zlewu stalowego powierzchnia nie ma tego blasku, co zaraz po kupnie. To najczęściej wina twardej wody, której kropelki osiadają na powierzchni zlewozmywaka po każdym skorzystaniu z niego, a z czasem zasychają i tworzą matowy i trudny do usunięcia osad wapienny. Wówczas nie wolno zapominać o dokładnym wyczyszczeniu zlewu stalowego z kamienia. Ten prosty zabieg przywróci mu dawny wygląd i sprawi, że znów będzie lśnić z czystości. Oczywiście możemy zastosować gotowe preparaty przeznaczone do stalowych powierzchni. Jednak jeśli nie masz takiego pod ręką, sytuację uratuje zwykły ocet spirytusowy. Tak naprawdę nawet nie trzeba poświęcać swojego czasu na szorowanie stali. Wystarczy, że obficie spryskasz octem swój zlew i pozostawisz na 15 minut, aby mógł zadziałać i rozpuścić zalegający osad. Po tym czasie przetrzyj go miękką szmatką lub gąbką i dokładnie spłucz. Zlew ze stali będzie wyglądać jak nowy, a Ty mleczko czyszczące wyrzucisz do kosza.

Domowy sposób na wyczyszczenie zlewu sodą oczyszczoną

Jednym z domowych sposobów na wyczyszczenie zlewu jest soda oczyszczona. Doskonale poradzi sobie z wszelkimi zabrudzeniami i rozpuści nalot dosłownie na naszych oczach. Dzięki niej można wyczyścić zlew bez szorowania. Po prostu rozsyp proszek po zlewie i polej go odrobiną ciepłej wody tak, by utworzył pastę. Następnie gąbką wymyj jego powierzchnię i spłucz ciepłą wodą.

Zabezpieczenie zlewu ze stali przed zaciekami z wody

Jednym ze sposobów na utrzymanie zlewu ze stali nierdzewnej w czystości jest odpowiednie zabezpieczenie stali. Wiadomo, że zlewozmywak jest jednym z najczęściej używanych akcesoriów kuchennych i bardzo łatwo załazi brudem i kamieniem. Dlatego po każdym czyszczeniu warto wysmarować jego powierzchnię olejem spożywczym i wytrzeć do sucha. W ten sposób o wiele dłużej będzie lśnić z czystości, a kamień tak łatwo na nim sie nie osadzi.

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