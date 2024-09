Mieszam ze sobą te 2 tanie składniki i wlewam do brudnego zlewu. W 3 minuty usuwa kamień i zacieki. Sposób na czyszczenie zlewu bez szorowania

Wrzucam do wody, gotuję przez 10 minut i podlewam monsterę. Rośnie jak szalona i wypuszcza nowe liście. Domowa odżywka do monstery

Jak czyścić zlew?

Bez względu na rodzaj powierzchni zlewu nie powinno się czyścić ostrymi akcesoriami, na przykład drucianymi zmywakami czy nożami. Unikać należy również mocno żrących chemikaliów, które mogą uszkodzić powierzchnię zlewu. Może się on porysować, a jego powłoka stanie się mniej trwała. Należy również pamiętać, że regularne czyszczenie zlewu to postawa. To właśnie zlew jest miejscem, gdzie zbiera się największa ilość kamienia z wody oraz zacieków, które sprawiają, że powierzchnia zaczyna matowieć i nie wygląda estetycznie. Zanim jednak sięgniesz po kupne detergenty warto przetestować domowe sposoby na czyszczenie zlewu.

Wymieszaj ze sobą te 2 składniki. Świetnie usuwają zacieki kamień ze zlewu

Żaden inny środek nie radzi sobie tak świetnie z usuwaniem kamienia jak ocet. Jego kwasowa formuła rozpuszcza osady i zacieki, a przy tym, odpowiednio stosowany ocet jest bezpieczny dla delikatnych powierzchni. Wymieszaj biały ocet z wodą proporcjach 1:1 i dodaj niewielką ilość soli kuchennej. Mieszankę rozprowadź po całej powierzchni zlewu, szczególnie dokładnie zrób to w okolicy odpływu. To właśnie tam najczęściej zbierają się największe ilości kamienia oraz osadów. Całość pozostaw w zlewie na kilka minut, ale nie dłużej, by nie uszkodzić powierzchni. Miękką, najlepiej bawełnianą, ściereczką dokładnie przetrzyj wnętrze zlewu. Jeżeli chcesz, by zlew odzyskał blask to możesz delikatnie wypolerować go oliwą z oliwek lub zwykłym olejem. Tak jak w wielu innych przypadkach, zlew powinien być regularnie czyszczone. Rób to przynajmniej raz w tygodniu. Pamiętaj również, by nie traktować odpływu w zlewie jak śmietnika. Unikaj wrzucania tam resztek jedzenia, gorącego oleju oraz innych, nierozpuszczalnych substancji.

