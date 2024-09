i Autor: Shutterstock

Jesień 2024

We wrześniu zrób to z grzejnikiem. Gdy temperatura spadnie, to sobie podziękujesz. Dzięki temu będzie więcej ciepła w pokoju

Nastał wrzesień, a wraz z nim nastąpił spadek temperatur. Powoli żegnamy upalne i słoneczne dni. Niedługo w Polsce rozpocznie się sezon grzewczy. Aby kaloryfery odpowiednio działały warto już teraz przygotować je do sezonu. Zrób to teraz ze swoim grzejnikiem, a jesienią będzie on lepiej działał. Jak przygotować kaloryfery na jesień i zimę?