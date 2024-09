Wylej to na płytki i poczekaj. Usuwa brud i pleśń z fug! Są jak nowe. Sposób na pozbycie się pleśni z fug

Wylej to na płytki ceramiczne i poczekaj. Ten płyn usuwa wszystkie zabrudzenia

Płytki ceramiczne z czasem tracą swój blask i stają się matowe. Często pokrywają się trudnymi do usunięcia zabrudzeniami. W przypadku płytek łazienkowych jest to najczęściej osadzający się kamień oraz zacieki z mydła. Płytki kuchenne z kolei pokrywają się tłuszczem po gotowaniu i innego rodzaju zabrudzeniami. Szczególnie uporczywe w czyszczeniu są fugi. Klasyczne detergenty czyszczące nie radzą sobie z zabrudzeniami na fugach. W sklepach możesz kupić specjalistyczne preparaty do czyszczenia fug, ale jak się okazuje one również często zawodzą. Okazuje się, że istnieje szybki sposób na wyczyszczenie płytek ceramicznych i fug. Wystarczy, że na płytki wylejesz odtłuszczacz. To płyn, który możesz kupić praktycznie w każdym sklepie. Przeznaczony jest do czyszczenia zatłuszczonych powierzchni, takich jak kuchenka lub piekarnik. Świetnie sprawdza się również do mycia płytek ceramicznych i fug. Wylej odtłuszczacz na płytki, odczekaj chwilkę i całość dokładnie przetrzyj. Odtłuszczacz rewelacyjnie zmiękcza trudne do usunięcia zabrudzenia i je rozpuszcza.

Jak pozbyć się pleśni na fugach?

Zdarza się, że w fugi znajdujące się w pomieszczeniach mających wysoką wilgotność pokrywają się pleśnią. W takiej sytuacji należy działać natychmiastowo. Gdy pleśni jest niewiele to możesz spróbować usunąć ją domowymi sposobami. Najlepszym z nich jest ocet. Jego kwasowa formuła usuwa zarodniki pleśni. Wymieszaj ocet z wodą w proporcjach 1:1 i miękką szczoteczką do zębów wetrzyj w pokryte pleśnią fugi. Delikatnie wyszoruj. W razie potrzeby powtórz ten zabieg kilkukrotnie. Ocet jest najskuteczniejszym, domowym sposobem na usuwanie pleśni z różnych powierzchni.

