Galaktyczny sposób na czyszczenie kaloryfera. W ten sposób zaoszczędzisz na rachunkach, a sąsiedzi będą Cię pytać o ten trik

Sposoby na ogrzewanie mieszkania. Czyść kaloryfery

Kurz i zebrany brud na kaloryferach utrudnia rozchodzenie się ciepła po mieszkaniu. Dbaj o to, by zawsze były one czyste. Przecieraj je przynajmniej raz w tygodniu. Czyszczenie kaloryfera nie jest trudne, ale wymaga przygotowania odpowiednich materiałów, które nam w tym pomogą. Przyda się między innymi specjalna nakładka na odkurzacz. Ta wąska końcówka, która pomoże Ci odkurzyć kurz z trudno dostępnych miejsca grzejnika. W wyczyszczeniu grzejnika pomoże także ściereczka z mikrofibry oraz delikatne detergenty do mycia.

Jak czyścić kaloryfer żeliwny?

Żeberkowy kaloryfer żeliwny jest wyjątkowo trudny do wyczyszczenia. W poszczególnych żeberkach osiada kurz, do którego dostęp jest utrudniony. Jeżeli nie posiadasz specjalnej nakładki na odkurzacz to wykorzystaj rolkę po papierze toaletowym. Nadaj jej kształt podobny do rury odkurzacza i umieść na wężu ssącym. W ten sposób uda CI się dostać w trudno dostępne miejsca kaloryfera i odkurzyć zalegający tam kurz. Aby jeszcze lepiej je umyć wykorzystaj szczoteczkę do zębów lub pędzelek.

Jak czyścić kaloryfer panelowy?

W przypadku tego rodzaju grzejnika sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Aby dobrze wyczyścić kaloryfer panelowy musisz go zdemontować. Zadanie rozpocznij od zdjęcia gałki termostatycznej, a następnie delikatnie otwórz kratę na górze grzejnika. Podobnie jak w przypadku grzejnika żeliwnego odkurz porządnie kaloryfer w środku. Rób to powoli, tak aby niczego nie uszkodzić. Na koniec przemyj cały kaloryfer używając ściereczki z mikrofibry.

