Te pączki to zabójczo niebezpieczna trucizna dla Twojego organizmu. Lekarz przestrzega przed tłustym czwartkiem. Jeden kęs może skończyć się tragicznie

Kiedy wypada tłusty czwartek 2023?

W tym roku tłusty czwartek wypada 16 lutego. To święto wszystkich łasuchów, a tradycja nakazuje zjedzenie co najmniej jednego pączka. Niektórzy urządzają nawet pączkowe zawody i jedzą po kilkanaście sztuk tych słodkich przysmaków. Zjedzenie jednego lub dwóch pączków nie będzie miało negatywnego wpływu na naszą dietę i zdrowie, jednak w przypadku pochłonięcia dziesięciu sztuk może już się tak stać.

Zobacz także: Te szlachetne perfumy są tanim zamiennikiem legendarnego zapachu, którego używa Julia Wieniawa. Kosztują kilka razu mniej. Idealne dla dojrzałej kobiety o duszy romantyczki

Lekarz przestrzega przed pączkami

Powiedzmy sobie szczerze, pączki nie należą do zdrowych przekąsek. Mają dużo kalorii (około 400 kcal na sztukę), dużo cukru, a w dodatku smażone są w głębokim tłuszczu. Dla niektórych osób to dietetyczne zabójstwo. Gastroenterolog Robert Moor-Jankowski w rozmowie z PAP w 2022 roku podkreślił, że jedzenie zbyt dużo pączków może mieć poważne, zdrowotne konsekwencje. – Zjedzenie nawet jednego pączka może być obciążeniem dla organizmu. Pączek jest wysokokaloryczny, zawiera wiele cukru – gdyby go nie było, pewnie by nie smakował. Ciasto drożdżowe, nadzienie, lukier – wszystko to ma sporo cukru. Na dodatek pączek nasiąka tłuszczem, w którym się go piecze (...) Pączków w nadmiarze unikać powinny zatem osoby chorujące na cukrzycę typu i i II, zmagające się z zaburzeniami tolerancji glukozy, cierpiące na zapalenie trzustki, choroby wątroby czy refluks żołądkowo-przełykowy – ostrzegał gastroenterolog Robert Moor-Jankowski.

Tanie pączki, które sprzedawane są w wielu marketach nie są najwyższej jakości. Często smażone są we fryturze, czyli utwardzonych tłuszczach roślinnych, które są szkodliwe dla naszego układ sercowo-naczyniowego. Pączki podwyższają poziom złego cholesterolu i zwiększają ryzyko rozwoju miażdżycy. Dodatkowo słabej jakości pączki mogą zawierać alergeny, które są potencje niebezpieczne dla uczulonych na nie osób. Nie namawiamy Was do całkowitego porzucenia tradycji i rezygnacji z pączków, jednak róbmy to z głową, sięgajmy po dobre jakościowo wyroby i nie przejadajmy się.

Sonda Co najbardziej lubisz jeść w tłusty czwartek? Pączki Faworki, chrusty Nic!