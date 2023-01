Te szlachetne perfumy są tanim zamiennikiem legendarnego zapachu, którego używa Julia Wieniawa. Kosztują kilka razu mniej. Idealne dla dojrzałej kobiety o duszy romantyczki

Te perfumy pachną jak legendarne La Vie Est Belle. Piękny zapach, który otuli Twoje zmysły

Perfumy La Vie Est Belle od Lancome to jeden z najpopularniejszych wariantów zapachów ostatnich lat. To owocowo-kwiatowe połączenie, które dodaje pewności siebie i otacza nas aurą tajemniczego romantyzmu. Ich wielką fanką pozostaje Julia Wieniawa i wiele innych gwiazd. Bez wątpienia La Vie Est Belle to jeden z najbardziej kultowych zapachów, który warto znać. Niestety, flakon potrafi kosztować nawet blisko 300 zł. Nie znaczy to jednak, że musisz obejść się smakiem. W sklepach znajdziesz wiele perfum w niższych cenach, które mogą być idealnym zamiennikiem drogich wersji zapachowych. W przypadku La Vie Est Belle wiele osób wskazuje na wodę toaletową RED VANILLA z sieciówki Zara. Za 90 ml ekstraktu zapłacimy jedynie 45,90 zł. - Wytworny, ciepły i korzenny zapach z nutami kwiatowymi i słodkimi. Wspaniały bukiet zapachowy eleganckich kwiatów czerwonej piwonii i irysa, połączony z soczystymi nutami mandarynki oraz słodką i delikatną nutą maliny, stopiony z akordem wanilii - czytamy w opisie zapachu na stronie Zary. To romantyczna, a zarazem odżywcza kompozycja, która pobudza wszystkie zmysły. Idealnie sprawdzi się ona u nowoczesnych kobiet, które wiedzą, czego chcą i nie boją się wyzwań.

