Tanie perfumy za 25 zł do złudzenia przypominają luksusowe Giorgio Armani. Są piękne jak My Way. To ulubieniec kobiet w 2022

Perfumy za 25 zł to tani odpowiednik zapachu Giorgio Armani My Way

Giorgio Armani My Way to zdecydowany faworyt wśród zapachów w 2022 roku. Znalazł się w 10. najczęściej kupowanych perfum dla kobiet w minionym roku. To promienna, nowoczesna i kobieca kompozycja zapachowa na bazie białych kwiatów. Nuty zapachowe to połączenie bergamotki z Kalabrii we Włoszech oraz nuty indyjskiej tuberozy i jaśminu. Perfumy Giorgio Armani My Way są piękne, ale drogie, dlatego nie każda kobieta może sobie pozwolić na ich zakup. Za flakonik 30 ml trzeba zapłacić około 330 złotych. Wówczas jedną z opcji jest skorzystanie z tańszych zamienników drogich perfum. Jednym z nich jest woda perfumowana La Rive Her Choice. To tani odpowiednik bestsellerowych perfum Armani My Way. Ma identyczne nuty zapachowe. To połączenie kwiatu pomarańczy i bergamotki oraz indyjskiego jaśminu. Już sam flakonik kolorystyką do złudzenia przypomina swojego drogiego odpowiednika. Z pewnością wiele kobiet zachęci cena perfum La Rive Her Choice. Za buteleczkę 100 ml zapłacimy jedynie około 25 złotych.

Tanie odpowiedniki perfum Armani My Way

Na rynku są dostępne także inne tanie perfumy, które do złudzenia przypominają kultowy zapach Giorgio Armani My Way, a kosztują kilkaset złotych mniej. Mają zbliżone nuty zapachowe i można jest kupić w drogerii.

Tani zamiennik perfum Armani My Way: Zara Sublime Epoque 79,90 zł

Tani zamiennik perfum Armani My Way: JFenzi I Am Woman 30 zł

Tani zamiennik perfum Armani My Way: Bi-ES Your Day 15 zł

Tani zamiennik perfum Armani My Way: Bi-ES Wish 35 zł

Sonda Kupujesz drogie, oryginalne perfumy, czy tańsze zamienniki? Tańsze Tylko oryginalne