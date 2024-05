Trendy beauty na lato z Notino. Przegląd perfum idealnych na lato, a także sposoby na viralowe fryzury z Tik Toka

Poczuj lato we włosach. Wyjątkowa kolekcja odzieży outdoorowej

Makijaż z innej epoki, czyli look inspirowany serialem Bridgertonowie

Czy Wy także zakochaliście się w serialu Bridgertonowie? Jeśli tak jak my, czekacie z utęsknieniem na zbliżającą się premierę trzeciego sezonu, mamy coś dla Was! Wyczekując nowych odcinków, wypróbuj makijaż inspirowany XIX-wieczną epoką z serialu.

Każda arystokratka z tamtych czasów dążyła do idealnej i bladej cery. Dziś o wiele łatwiej uzyskać ten nieskazitelny look, dzięki nowoczesnym formułom kosmetyków. Aby ujednolicić kolor skóry i zakryć niedoskonałości, sięgnij po Skinonym Semi-Matte Peptide marki Mádara z peptydami. Dla efektu perfekcyjnej cery sięgnij po nowość od Estée Lauder – rozświetlający korektor Futurist Soft Touch Brightening Skincealer. Dla uzyskania delikatnego, a zarazem eleganckiego, rozświetlenia użyj theBalm Lou Manizer. Do ust idealnie sprawdzi się nowa szminka Loveshine Lip Oil Stick od YSL. Na koniec – wisienka na torcie, czyli róż do policzków! Odważny róż do policzków od razu przywodzi na myśl XIX wiek – w tej roli sprawdzi się Bobbi Brown Blush w odcieniu Sand Pink.

i Autor: Karolina Januszek Notino

Podróż dookoła świata urody, czyli urodowe święte graale z różnych zakątków świata

Ruszamy w podróż, podczas której wspólnie odkryjemy perełki i nowości z różnych części globu, od Francji po Koreę!

Zapnij pasy, naszym pierwszym przystankiem jest Francja – kolebka europejskiego piękna. Jednocześnie jest to także ojczyzna luksusowej marki Darphin, która niedawno zaprezentowała nowość – Intral Soothing & Fortifying Intensive Serum, czyli produkt stworzony w celu uspokojenia i ujednolicenia skóry.

Następnie prosto przez ocean wybieramy się do Kanady, ojczyzny The Ordinary. A co innego można wypróbować niż kultowe serum marki w nowej formule? Mowa oczywiście o przeciwzmarszczkowym serum rozjaśniającym Multi-Peptide + Copper Peptides z peptydami miedzi.

Naszym kolejnym celem jest słoneczna Brazylia, znana z wyjątkowej kultury plażowej. I właśnie tym inspirowała się amerykańska marka Sol de Janeiro, która oprócz pięknie pachnących kremów, przekonała nas również nowymi produktami SPF, takimi jak Rio Radiancev.

Ponownie przeskakujemy przez wielką wodę, tym razem do Korei, dla kultowej już marki Dr Jart+, która wprowadza nową linię Vital Hydra Solution™ Hydro Plump Water Cream.

Wracamy do Europy, aby naszą podróż zakończyć na Węgrzech z marką Omorovicza. Dzięki ich olejkowi do twarzy Miracle Facial Oil poczujesz się rozpieszczona jak prawdziwa królowa.

Trend Hair Theory – wiele odłson włosów

Czy wiesz, że rodzaj fryzury i kolor naszych włosów mogą wiele o nas powiedzieć i wpłynąć na to, jak postrzegają nas inni? Wszystkie fryzury mają coś w sobie, a najważniejsze jest, aby czuć się sobą. A co, jeśli chcemy być postrzegani jako bardziej wyrafinowani lub wręcz przeciwnie, bardziej zabawni? Trend Hair Theory szturmem podbił Tiktok i nagle wszyscy zaczęli mówić o tym, co stylizacja Twoich włosów mówi innym wokół Ciebie.

Super gładkie proste włosy – wyglądają bardzo elegancko i wyrafinowanie. Idealnie sprawdzą się, jeśli chcesz nabrać pewności siebie podczas prezentacji w pracy lub chcesz wyglądać wytwornie na randce. Aby uzyskać ultra prosty wygląd, sięgnij po Color WOW Dream Coat Supernatural Spray – spray wygładzający włosy.

Nie zapominajmy o wszystkich dziewczynach z bujnymi kręconymi fryzurami! Kręcone włosy sygnalizują figlarność, empatię i życzliwość. Jeśli chcesz wyglądać na przyjazną i przystępną, loki są najlepszym rozwiązaniem. Jednak naturalnie kręcone włosy są często trudne w utrzymaniu, dlatego warto zadbać o ich naturalną strukturę za pomocą odżywki Curl Care od HASK.

A co z krótkimi włosami? Niezależnie od tego, czy wybierzesz romantyczną fryzurę pixie, czy bardziej punkowe cięcie, krótsza fryzura głośno mówi, że ich „właścicielka“ nie boi się iść pod prąd! Aby ułatwić stylizację krótkich włosów, wypróbuj koreańską markę Sachajuan i jej pastę do stylizacji włosów Styling and Finish Fiber Paste.

Z pewnością słyszałeś, że blondynki bawią się lepiej, ale jak jest na prawdę? Werdykt pozostawiamy Tobie! Ale jeśli masz blond włosy, na pewno wiesz, jak wymagająca jest ich pielęgnacja. Uprość swoją pielęgnację i postaw na Kerastáse oraz nowe serum Première Serum Filler Fundamental, które zadba o ochronę termiczną, zapobiegnie rozdwojonym końcówkom i odżywi Twoje włosy.

A może stawiasz na objętość? Blowout rodem z lat 70. od jakiegoś czasu cieszy się niesłabnącą popularnością. Według Hair Theory, duże włosy oznaczają dużą osobowość i luźne podejście do życia. Ale jak to osiągnąć w domu? Wypróbuj Bumble and bumble Thickening Spray, który stanie się Twoim najlepszym przyjacielem podczas tworzenia fryzury, która będzie Cię zachwycać przez cały dzień.

Summer Lovin' - nowe letnie perfumy od Notino

Czy Ty również nie możesz się doczekać prawdziwie słonecznych dni? My również, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie przegląd nowych perfum, które wprowadzą Cię w letnie nastrój już teraz!

Nową limitowaną edycję zapachu Clinique Happy in Paradise™ Limited Edition EDP można opisać jako lato w butelce. Zapach oddaje beztroskę wakacyjnych miesięcy, ulotne pocałunki słońca na skórze i niekończące się uczucie szczęścia.

Lato zachęca nas wszystkich do chociaż odbrobiny szaleństwa. Aby zaszaleć sięgnij po nowy eliksir Carolina Herrera Good Girl Blush. Egzotyczny zapach łączy w sobie wyrafinowaną elegancję bergamotki z tajemniczym urokiem paczuli i tworzy wokół swojej użytkowniczki uwodzicielską aurę, która nikogo nie pozostawi obojętnym.

Jeśli nie skłaniasz się ku egzotyce bądź spędzasz letnie miesiące na łonie natury, z pewnością oczaruje Cię nowy Marc Jacobs Daisy Wild. Obudź z nim swoją wolną, młodzieńczą duszę i wyrusz na przygodę do serca dzikiej przyrody.

A może szukasz czegoś lżejszego idealnego na dni na plaży? Jeśli perfumy i EDT są dla Ciebie zbyt intensywne podczas ciepłych miesięcy, sięgnij po mgiełkę do ciała. Naszym nr. 1 jest nowy Sol de Janeiro Cheiros '59.

Na koniec rada dla niezdecydowanych. Jeśli nie wiesz, które perfumy wybrać lub nie chcesz ograniczać się tylko do jednego zapachu, wypróbuj zestaw Maison Margiela REPLICA Spring / Summer Discovery Set? Opakowanie zawiera trzy kultowe zapachy – Bubble Bath, Beach Walk i When the Rain Stops, a dzięki niewielkiemu opakowaniu zmieszczą się nawet w najmniejszej torebce.

