Druga odsłona kampanii “Lekcje Wartości” L’Oréal Paris z Julią Wieniawą - Narkiewicz

Lekcje Wartości L'Oréal Paris

„Ponieważ jesteś tego warta” – te słowa wybrzmiewają nieprzerwanie od lat 70., kiedy po raz pierwszy padły w kampanii reklamowej z ust aktorki Joanne Dusseau. Były one zwiastunem zupełnie nowego podejścia do piękna, które nagle przestało być tylko i wyłącznie pielęgnowane przez kobiety dla mężczyzn. W centrum zainteresowania L’Oréal Paris była kobieta, jej samopoczucie i zadowolenie z wyglądu, które pomagało w budowaniu pewności siebie i spełnianiu się na różnych polach.

W kampanii Lekcje Wartości podkreślany jest fakt, że wszystkie kobiety niezależnie od tego, co robią i kim są, łączy wiele podobnych doświadczeń. Za twarzami znanymi z okładek gazet i ekranów telewizorów stoją podobne historie, co za każdą z nas. W pierwszej edycji, która odbyła się rok temu, głos zabrały Kate Winslet i Elle Fanning, a w Polsce Maria Dębska i Ewa Farna. Gwiazdy opowiedziały, z czym mierzą się na co dzień i co daje im siłę oraz wiarę, że są tego „warte”. Podkreśliły w ten sposób, że kolejne pokolenia kobiet nieustannie czerpią z hasła: „Ponieważ jesteś tego warta” siłę, inspirację do tego, by pielęgnować poczucie własnej wartości oraz interpretują je w oparciu o własne doświadczenia. W tym roku swojej Lekcji Wartości udzieli między innymi Julia Wieniawa. Jej historię będzie można poznać za pośrednictwem mediów społecznościowych, zarówno na jej własnym profilu, jak i na kanałach L'Oréal Paris.

Julia Wieniawa i jej Lekcja Wartości

Wkład w tegoroczne Lekcje Wartości ma nowa ambasadorka marki L'Oréal Paris, Julia Wieniawa. Artystka młodego pokolenia odnosi sukcesy m.in. w branży filmowej, muzycznej i jest inspiracją dla wielu kobiet. Odgrywała wiele ról w swoim życiu, nie tylko filmowych, ale także tych prywatnych. Nawet jeżeli śledząc jej karierę widzimy pasmo sukcesów, to jednak ma ona historię, w której nie brakuje trudnych momentów. Te jednak za każdym razem stara się przekuwać w siłę do działania, co może być cenną wskazówką dla innych kobiet.

W swojej Lekcji Wartości mówi głośno o tym, że niezależnie od tego, jak potoczyłyby się jej losy – wciąż byłaby po prostu Julią i byłaby tego warta. Reżyserką, lekarką czy astronautką. Deklaruje – „tak, jestem tego warta”. Podkreśla, że błędy są tyle samo warte, co sukcesy, a wręcz uczą nas najwięcej. Pomimo tego, czego oczekuje od niej społeczeństwo, chce napisać swoją historię sama, podążając własną drogą. Jak podkreśla, czasem czuje się przy tym niepewnie, jednak stara się nie poddawać wewnętrznym wątpliwościom i iść naprzód. Do tego zachęca również inne kobiety. „Odkrywanie siebie to jedna z największych wartości w życiu” – mówi w spocie.

Lekcja Wartości Kendall Jenner

Julia nie jest jedyną twarzą kampanii. Ambasadorką Lekcji Wartości została również Kendall Jenner, która podobnie jak Julia Wieniawa, jest przedstawicielką młodszej generacji. Modelka i celebrytka uznawana przez wielu za ucieleśnienie współczesnego kanonu piękna przyznaje, że niejednokrotnie wątpiła w swoją wartość. Z wiekiem wypowiada jednak słowa „jestem tego warta” z coraz większą pewnością.

„Zajęło mi chwilę, aby odkryć, kim naprawdę jestem. Miałam do czynienia z tymi samymi problemami, z którymi mogą zmagać się inne osoby z mojego pokolenia. Brak pewności siebie, trudności z określeniem swojej tożsamości i ogólną niepewność co do tego, kim byłam lub kim pragnę się stać” – przyznała. Kendall podkreśla, że jedną z najlepszych rzeczy, jaką możemy dla siebie zrobić, jest okazywanie sobie życzliwości i otaczanie się odpowiednimi, wspierającymi ludźmi.

Lekcję wartości ze słów ambasadorek L'Oréal Paris może wyciągnąć każda z nas. Ponadczasowe przesłanie w obecnym świecie zyskuje bowiem jeszcze większe znaczenie i może stanowić cenną naukę samoakceptacji, której potrzebuje każdy.

i Autor: materiał prasowy Julia Wieniawa