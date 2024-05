Bronzer idealny na lato 2024! Konturowanie i ocieplanie twarzy za jednym pociągnięciem pędzla

Bronzer i rozświetlacz to zdecydowanie najważniejsze produkty do makijażu w letniej kosmetyczce. Idealnie podkreślają one opaleniznę, wyrównują kolory skóry oraz dodają jej promiennego i zdrowego blasku. Bronzer już o wielu sezonów uchodzi za jeden z najważniejszych kosmetyków w makijażu. Z jego pomocą możemy wyszczuplić twarz, nadać jej kontur oraz podkreślić pewne partie. Mocne konturowanie to rewelacyjna metoda, która, sprawi, że twarz będzie szczuplejsza i bardziej wyrazista. Mocniejsze konturowanie idealnie sprawdza się w makijażach wieczorowych, a bardziej delikatna metoda w codziennym, naturalnym make-upie. Bronzer aplikuj w te miejsca, które chcesz optycznie wyszczuplić, przede wszystkim pod kośćmi policzkowymi, na czole przy nasadzie włosów i na kościach żuchwy. Wiele osób konturuje również nos - nałóż kosmetyk w małej ilości po obu stronach nosa, na środku zaaplikuj jasny puder i wszystko rozetrzyj.

Zobacz także: Bezpieczna opalenizna i blask, na jaki zasługuje Twoja skóra

Opalizujący puder brązujący SEPHORA COLLECTION BRONZER SHIMMER ma hybrydową, jedwabiście kremową konsystencję wzbogaconą o subtelne cząsteczki perłowo-złote, która niesamowicie łatwo wnika w skórę, tworząc naturalny i zawsze udany efekt bez śladów. Jest lekki i delikatny. Nie zostawia efektu pudru. Jest przyjemny w noszeniu przez cały dzień i odporny na ciepło oraz wilgoć. Od pierwszego pociągnięcia pędzlem pigmentacja bronzera jest intensywna. Puder rozprowadza się bez wysiłku i zostawia na skórze złote refleksy. Jednocześnie tworzy iluzję słonecznej skóry lub podkreśla naturalną opaleniznę. Słoneczny puder nie tylko ociepla cerę, lecz także wygładza i łagodzi skórę: idealny efekt przez cały dzień.

i Autor: materiał prasowy Sephora

Kremowy sztyft konturujący SEPHORA COLLECTION CONTOUR STICK został zaprojektowany tak, aby pomóc wyrzeźbić twarz i uzyskać naturalny wyraz w kilka chwil! Rozdymiony lub wyraźny contouring - wybierz pożądany efekt. Łatwo mieszająca się konsystencja rozprowadza się stopniowo i idealnie rozciera. Wyrzeźb łatwo swoją twarz, podkreśl kości policzkowe, zarysuj nos i podkreśl żuchwę.

i Autor: materiał prasowy Sephora

MAKEUP BY MARIO SoftSculpt® Bronzer - Puder brązujący

Uniwersalny, lekki i stopniowany bronzer, idealny do uzyskania efektu naturalnie opalonej cery o subtelnym wykończeniu, bez osypywania się. Bronzer jest dostępny w sześciu neutralnych kolorach pasujących do każdej karnacji, które nigdy nie nadają skórze pomarańczowego lub przybrudzonego odcienia. Formuła tworzy naturalny, czysty efekt drugiej skóry bez osypywania się

i Autor: materiał prasowy Sephora

CHARLOTTE TILBURY FILMSTAR BRONZE & GLOW - paleta do konturowania twarzy

Co sprawia, że paleta do konturowania Charlotte Tilbury Filmstar Bronze&Glow to produkt wyjątkowy:

Świetlista cera to idealna baza dla każdego makijażu, więc piękne rozświetlenie jest niezbędne!

Bronzer to mieszanka perły i pigmentu, która pomaga wymodelować twarz i uzyskać efekt muśniętej słońcem skóry.

Rozświetlacz ma złotą tonację, dzięki czemu jest uniwersalny i pięknie podkreśli każdy odcień skóry, a technologia Light Flex wychwytuje i odbija światło dokładnie tam, gdzie potrzebujesz.

Intensywne pigmenty w połączeniu z elastomerowymi perłami wygładzają skórę i doskonale się blendują, zapewniając równomierne krycie.

i Autor: materiał prasowy Charlotte Tilbury