Bezpieczna opalenizna i blask, na jaki zasługuje Twoja skóra

Samoopalacz to doskonała alternatywa dla naturalnej opalenizny. Dzisiaj coraz więcej mówi się o negatywnym wpływie promieni słonecznych na naszą skórę, długotrwałe opalanie się sprawia, że cera szybciej się starzeje, dodatkowo to właśnie długie godziny spędzone na słońcu bez odpowiedniej ochrony wymieniane są jako jedna z głównych przyczyn raka skóry. Jednak promienna i brązowa skóra latem jest nadal niezwykle pożądanie i wiele osób zastanawia się jak osiągnąć efekt opalenizny bez konieczności wystawiania skóry na działanie promieni słonecznych. Odpowiedzią na to zapytanie może być samoopalacz. To doskonała alternatywa klasycznego opalania się. Wiele osób obawia się stosować samoopalacz, boją się one, że na skórze powstaną nieestetyczne plamy i smugi. Stosowanie samoopalacza jest bardzo proste, choć należy pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim stosuj samoopalacz na oczyszczoną skórę, warto wcześniej zrobić peeling, dzięki temu kosmetyk bardziej równomiernie się rozłoży i lepiej wchłonie. Zawsze aplikuj samoopalacz w specjalnej rękawicy, by nie pobrudzić sobie rąk. Nanieś na skórę niewielką ilość produktu i rozsmaruj go okrężnymi ruchami. Uważaj na te miejsca na ciele, które naturalnie trudniej się opalają, jak wewnętrzna strona rąk, czy pod kolanami. Po aplikacji samoopalacza poczekaj, aż preparat dobrze się wchłonie. Powtarzaj taki zabieg raz na kilka dni, dzięki temu uzyskasz delikatną opaleniznę, bez zbyt mocnego efektu.

Zyskaj piękną opaleniznę z produktami Dove!

Balsam do ciała z samoopalaczem Dove Summer Revived

Luksusowy balsam z nawilżającą gliceryną i ekstraktem z aloesu nie tylko opala, ale również zapewnia skórze długotrwałe nawilżenie - nawet do 72 godzin, pielęgnując skórę i poprawiając jej kondycję. Kosmetyk stopniowo nadaje skórze słoneczny odcień, dzięki czemu nie pozostawia smug czy plam. Pomaga utrzymać skórę miękką i gładką oraz czyni opaleniznę jeszcze piękniejszą!

Balsam do ciała z samoopalaczem Dove Care + Visible Glow

Balsam z samoopalaczem został specjalnie opracowany, aby nadać skórze promienny letni blask i naturalnie wyglądającą opaleniznę. Oprócz stopniowego budowania koloru pomaga również zachować miękkość skóry. Formuła została przebadana dermatologicznie i wzbogacona o odbudowujące serum ceramidowe, dzięki czemu skóra pozostaje nawilżona nawet do 24 godzin.

Jakie kosmetyki jeszcze sprawdzą się latem?

Jantar szampon laminujący do włosów

Seria kosmetyków do pielęgnacji włosów, inspirowana bogactwem natury. Opracowana na bazie wyciągu z bursztynu znanego ze swojego wyjątkowego działania. Receptury produktów bogate są w składniki aktywne, które odżywiają, wzmacniają i chronią włosy od cebulek aż po same końce.

ANWEN Humektantowa Piwonia

Odżywka zawiera aż 9 substancji, które efektywnie nawilżają i utrzymują wodę wewnątrz włosów. Trehaloza, fruktoza, inulina i mocznik to naturalne substancje przyciągające cząsteczki wody niczym magnes i utrzymują prawidłowe nawilżenie włosów. DayMoist CLR™ kompleks składników aktywnych pochodzenia roślinnego na bazie hydrolizowanej skrobi kukurydzianej i ekstraktu z korzenia buraka, silnie wspomaga naturalne czynniki nawilżające (NMF) zapewniając natychmiastowe i głębokie nawilżenie.

SENSUM MARE ALGOGLOW

Kosmetyki łączą w sobie zalety rozświetlającego kremu korygującego z pielęgnacyjnym działaniem nawilżająco-liftingującym. Zostały stworzone, by nadać skórze promienny blask i naturalnie świeży koloryt, dzięki czemu skóra wizualnie wygląda młodziej i zdrowiej. Odpowiednio dobrane drobinki stapiają się ze skórą dając jej natychmiastowe rozświetlenie i ujednolicenie skóry, a wyjątkowa formuła daje komfort stosowania i pozostawia skórę zauważalnie wygładzoną, miękką w dotyku i pięknie rozświetloną.

YOPE Mgiełka tonizująca HYDRO MIST

Jeden poręczny produkt do wielu zadań. HYDRO MIST nawilża, tonizuje i przywraca równowagę skórze. Daje natychmiastową ulgę, wzmacnia barierę hydrolipidową skóry i przywraca odpowiednie pH. Świetnie nada się pod makijaż!

Celia Velvet touch puder prasowany

Matujący puder prasowany, długotrwale wygładza skórę twarzy. Zapewnia perfekcyjne wykończenie makijażu, pochłania nadmiar sebum. Lekki i delikatny, łatwo i równomiernie rozprowadza się na skórze.