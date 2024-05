i Autor: materiały prasowe Pielęgnacja

Strefa beauty

Sposoby na glow na skórze. Co zrobić, by cera zawsze zachwycała blaskiem?

Nakładanie kremów z filtrem SPF to podstawa. Ale czy wiesz, że możesz zrobić dla swojej skóry dużo więcej, dokładając do codziennego rytuału pielęgnacyjnego dosłownie kilka prostych gestów. Chcesz je poznać? Mocno nawilżające lub pełne antyoksydantów serum nałożone przed filtrem przeciwsłonecznym wzmacnia naturalne możliwości fotoochronne skóry. Dołóż do tego warstwę lekkiego kremu nawilżającego i będzie jeszcze lepiej. Uchronisz cerę przed poparzeniem słonecznym, przedwczesnym starzeniem się oraz innymi zagrożeniami wynikającymi z nadmiernej ekspozycji na słońce.