W ogrodzie urody. Kosmetyki z ekstraktem z piwonii

Naturalne składniki to DNA każdego z produktów marki BARWA. W serii BARWA NATURALNA PIWONIA marka stawia na kwiaty będące synonimem piękna i esencją kobiecości. Są absolutnie wyjątkowe, również ze względu na swoje właściwości pielęgnacyjne. Ekstrakt z piwonii ma działanie kojące, antyoksydacyjne i dodające witalności. Często jest wykorzystywany do łagodzenia stanów zapalnych, podrażnień czy neutralizowania niekorzystnego działania czynników zewnętrznych. Skutecznie chroni komórki przed fotostarzeniem się skóry. Stosowany jest również w leczeniu atopowego zapalenia skóry i trądziku. Zawarte w piwoniach fitosterole stymulują syntezę kolagenu, nawilżają, poprawiają napięcie skóry, przyspieszają regenerację naskórka i mają właściwości kojące. Natomiast paeoniflorin chroni przed fotostarzeniem, wygładza i ujędrnia. To on stał się sercem produktów z linii BARWA NATURALNA PIWONIA, która została stworzona z myślą o kobietach, szukających kompleksowej, ale jednocześnie delikatnej jak płatek piwonii, pielęgnacji. Naturalne składniki aktywne i tradycyjne, sprawdzone receptury wykorzystane w tej serii idealnie odpowiadają potrzebom skóry i włosów kobiet. Seria BARWA NATURALNA PIWONIA jest świetnym wyborem na prezent dla mamy, przyjaciółki, nauczycielki – tak naprawdę dla każdej kobiety! Różowe opakowania urzekają swoją elegancją i dumnie zdobią łazienkę.

BARWA NATURALNA PIWONIA Szampon do włosów cienkich i matowych zwiększający objętość

Zawarty w szamponie wyciąg z piwonii ma działanie kojące, antyoksydacyjne i dodające witalności. Proteiny pszenicy, jako składnik odbudowujący ubytki włosów, dodają fryzurze naturalnej objętości. Olej jojoba, lekki emolient, odżywia włosy bez obciążania ich. Szampon stworzony zgodnie z koncepcją równowagi PEH. Szampon wyróżnia też delikatny zapach piwonii.

BARWA NATURALNA PIWONIA Odżywka do włosów cienkich i matowych zwiększająca objętość

Zawiera ekstrakt z piwonii, który ma działanie kojące, antyoksydacyjne i dodające witalności. Proteiny pszenicy, jako składnik wypełniający ubytki wewnątrz włosów, dodają fryzurze gładkości, lekkości i blasku. Olej jojoba, lekki emolient, dociąża włosy bez obciążania ich. Dodatkowo ułatwia rozczesywanie. Odżywka z całym PEH. Nie zawiera barwników.

BARWA NATURALNA PIWONIA Mydło w płynie ujędrniająco-wygładzające

Ujędrniająco-wygładzające mydło w płynie Piwonia przeznaczone do mycia rąk i ciała. Delikatna, a zarazem skuteczna formuła mydła jest doskonała do codziennej higieny, a urzekający zapach piwonii uprzyjemni jego stosowanie. Wyciąg z piwonii zawarty w mydle ukoi skórę i doda jej witalności. Olej jojoba, gliceryna i alantoina zadbają o efekt nawilżonej, zregenerowanej i delikatnej skóry bez uczucia ściągnięcia czy swędzenia.

BARWA NATURALNA PIWONIA Krem do rąk i paznokci wygładzający

Wygładzający krem do rąk i paznokci przeznaczony do pielęgnacji przesuszonej lub dojrzałej skóry dłoni. Bogata, odżywcza formuła kremu, wzbogacona o ekstrakt z piwonii, olej jojoba, glicerynę i alantoinę intensywnie odżywia, regeneruje i wygładza skórę dodając jej witalności, bez uczucia tłustości, a urzekający zapach piwonii przenosi myślami do ogrodu w rozkwicie każdego dnia.

i Autor: materiał prasowy Barwa Cosmetics

