Szokujące słowa papieża Franciszka o homoseksualistach

Do szokujących wydarzeń doszło podczas Konferencji Episkopatu Włoch. Podczas zamkniętego spotkania z około 200 biskupami papież Franciszek zaapelował o większą selekcję w przyjmowaniu kandydatów do seminarium i ocenił, że jest za dużo „gejostwa”. Według portalu Dagospia, papież użył wyjątkowo ostrego, wręcz wulgarnego, słowa „frociaggine”.

Były one bardzo zaskakujące, bowiem na początku pontyfikatu Franciszek mówił m.in. „kim jestem, by oceniać homoseksualistów?”.

Burza w mediach

Watykan długo milczał na temat słów głowy Kościoła, burza wywiązała się natomiast od razu we włoskich mediach. Dziennik „Corriere della Sera” pisze o „zawstydzeniu” w Watykanie i o gafie papieża. - Problem polega na tym, że Bergoglio jest nieprzewidywalny, co ma dobre, a czasem złe strony – ocenia gazeta, dodając że papież „potknął się na języku włoskim”, co - jak przypomina - zdarzało się już wcześniej.

Z kolei „La Repubblica” pisze o „homofobicznej gafie” i podkreśla, że właśnie w ten sposób, zaskakując biskupów, papież zachęcił ich, by nie przyjmowali homoseksualistów do seminariów.

"La Stampa" informuje o burzy rozpętanej tą wypowiedzią i przytacza pełne oburzenia komentarze środowisk LGBT, które mówią o "obraźliwym i poniżającym" sformułowaniu.

„Papież przeprasza tych, których uraziła jego wypowiedź”

We wtorek (28 maja) po południu do sprawy w końcu odniósł się również Watykan. - Papież nigdy nie zamierzał obrażać ani wypowiadać się w sposób homofobiczny i kieruje swoje przeprosiny do tych, którzy poczuli się obrażeni przez użycie sformułowania przytoczonego przez innych - poinformowała Stolica Apostolska.

W oświadczeniu przekazanym dziennikarzom dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni napisał: - Papież Franciszek zapoznaje się na bieżąco z publikowanymi ostatnio artykułami na temat rozmowy z biskupami z Konferencji Episkopatu Włoch za zamkniętymi drzwiami – powiedział, dodając, że według Franciszka „w Kościele jest miejsce dla wszystkich, dla wszystkich! Nikt nie jest zbędny, nikt nie jest niepotrzebny, jest miejsce dla wszystkich. Dla takich, jacy jesteśmy".