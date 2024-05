Bliźniaczki syjamskie wyszły za mąż! "Osobne mają tylko głowy"

Pobór do wojska w całej Europie? Szef MSZ Unii zabiera głos

Abby i Brittany Hensel z USA pokazały światu jeszcze więcej fotek ze swojego ślubu.Bliźniaczki syjamskie mają 34 lata i wspólne wszystkie części ciała poza głowami

Najsławniejsze bliźniaczki syjamskie świata znów wywołały sensację! Abby i Brittany Hensel z USA pokazały światu jeszcze więcej fotek z niezwykłej ceremonii, jaką był ich ślub. A właściwie ślub tylko jednej z nich. Przypomnijmy - 34-letnie dziś Abby i Brittany z Minnesoty mają wspólne wszystkie części ciała poza głowami. Mimo to prowadzą normalne życie, a jedna z nich w 2021 roku wyszła za mąż. Od tamtej pory raz na jakiś czas bliźniaczki publikują nowe zdjęcia z tej niecodziennej, być może jedynej takiej w dziejach uroczystości, która odbyła się w Delano. Na nowych fotkach pokazanych na koncie Heidi Bowling widzimy Abby i Brittany w pięknej białej sukni obok pana młodego, Josha Bowlinga, pielęgniarza i weterana armii USA, który zakochał się w Abby, z zawodu nauczycielce, podobnie jak jej siostra.

Abby i Brittany Hensel to najsławniejsze bliźniaczki syjamskie świata. Już jako dzieci były gwiazdami telewizji

Dziś 34-letnie Abby i Brittany Hensel urodziły się w 1990 roku. Mają wspólne wszystkie części ciała poza głowami, a ich rodzicom powiedziano, że musieliby wybierać między córkami, by je "rozdzielić". Mają dwie ręce i dwie nogi, wspólny krwiobieg i system trawienny, wspólne narządy płciowe. Abby kontroluje prawą stronę ciała, a Brittany lewą. Bliźniaczki po raz pierwszy zwróciły na siebie uwagę świata w 1996 roku, kiedy jako dzieci pojawiły się w „The Oprah Winfrey Show”. Wkrótce dostały własny reality show w telewizji TLC o nazwie „Abby & Brittany”. Widzowie obserwowali na ekranie, jak niecodzienne siostry żyją na co dzień, jak dorastają, robią prawo jazdy, chodzą do szkoły. Dziś dorosłe kobiety pokazują swoje życie w mediach społecznościowych.

Conjoined twins Abby and Brittany Hensel share never-before-seen wedding photos https://t.co/4Dk9oSNjwN pic.twitter.com/v4iOPwvn4y— New York Post (@nypost) May 27, 2024

