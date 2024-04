Bliźniaczki syjamskie wzięły ślub! Mają jedno ciało i dwie głowy, tylko jedna będzie żoną

Bliźniaczki syjamskie mają wspólne wszystkie części ciała poza głowami. Jedna z nich wzięła ślub. Pokazała fotki z ceremonii

Ten nieprawdopodobny przypadek bliźniąt syjamskich doczekał się już niezliczonych programów telewizyjnych, artykułów i programu reality show na TLC. Abby i Brittany Hensel z Minnesoty w USA siedziały już nawet na kanapie u Oprah Winfrey. Dziś 34-letnie kobiety urodziły się w 1990 roku. Mają wspólne wszystkie części ciała poza głowami, a ich rodzicom powiedziano, że musieliby wybierać między córkami, by je "rozdzielić". Faktycznie oznaczałoby to odcięcie jednej głowy. oczywiście rodzice nie potrafili zgodzić się na coś takiego i Abby oraz Brittany zaczęły swoje wspólne, zdumiewające życie. Mają dwie ręce i dwie nogi, wspólny krwiobieg i system trawienny, wspólne narządy płciowe. Abby kontroluje prawą stronę ciała, a Brittany lewą.

Abby wyszła za Josha Bowlinga, Brittany pozostaje panną

Mimo to sprawiają wrażenie zadowolonych z życia. Chodziły normalnie do szkoły, zrobiły prawo jazdy, podjęły pracę jako nauczycielki w piątej klasie podstawówki, zaczęły też randkować. A dla jednej z nich Abby, skończyło się to ślubem. Teraz pokazały na TikToku zdjęcia z tej zdumiewającej ceremonii! Abby wyszła za Josha Bowlinga, pielęgniarza i weterana armii USA, w 2021 roku, ale dopiero teraz podzielili się fotkami ze ślubu. Widać na nich pannę młodą w białej sukni i pana młodego, który spogląda z radością w oczy swojej wybranki. A choć Brittany siłą rzeczy mocno w tym wszystkim uczestniczy, póki co o żadnych kryzysie małżeńskim nie słychać!

Conjoined twin Abby Hensel, of TLC’s ‘Abby & Brittany,’ is now married to an army veteran https://t.co/THrUEMB31u pic.twitter.com/FisNHDSBii— New York Post (@nypost) March 28, 2024

Sonda Czy chciałbyś mieć siostrę/brata bliźniaka? Tak Nie Już mam

QUIZ na prima aprilis! Prawda czy żart? Zobacz, czy dasz się nabrać! Pytanie 1 z 10 Sławny pisarz Oscar Wilde miał w domu homara i wyprowadzał go na spacery na smyczy Prawda Fałsz Dalej