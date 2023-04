Siostry syjamskie szczerze o randkach! "Jedna z nas ma chłopaka"

22-letnie siostry syjamskie opowiedziały szczerze o swoim życiu! Nie brakowało wyznań o miłości i seksie

Kiedy 22 lata temu Carmen i Lupita Andrade (22 l.) przyszły na świat w Meksyku, lekarze nie pozostawili ich rodzicom złudzeń - rozdzielenie dziewczynek oznacza śmierć jednej z nich lub pozostawienie ich obu w ciężkim stanie. Postanowiono więc pozostawić siostry syjamskie złączone. Carmen i Lupita na pierwszy rzut oka wyglądają niczym jedna osoba z dwiema głowami, ale tak naprawdę to dwie osobne indywidualności o różnych charakterach, a ponadto Carmen kontroluje tylko prawą nogę, a Lupita tylko lewą. Rodzina jakiś czas temu przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, by zyskać lepszą opiekę medyczną dla sióstr. A Lupita i Carmen starają się prowadzić jak najbardziej normalne życie młodych kobiet. Co z randkami? Siostry syjamskie ujawniły całą prawdę!

Jedna z sióstr syjamskich znalazła sobie chłopaka. Czy planują ślub i dzieci?

Jak opowiedziały Carmen i Lupita Andrade w wywiadzie dla Today.com, przeszkodą w randkowaniu początkowo był nie tylko fakt ich zrośnięcia, ale też to, że podczas gdy Carmen jest heteroseksualna, Lupita uważa się za aseksualną, czyli nie jest zainteresowana osobami żadnej płci. Porozumiały się jednak i w tej kwestii. Carmen zaczęła szukać chłopaka przez internet. "Od razu dostałam mnóstwo wiadomości od fetyszystów" - opowiada. Wybrała tego chłopaka, który wydał jej się inny. "Nie zaczął rozmowy od dopytywania o bycie siostrami syjamskimi" - wyjaśnia Carmen. Ona i Daniel są razem już od trzech lat! Jak ujawnia 22-latka, seksu na razie nie ma, ale zamierzają się pobrać i zamieszkać razem. Nie planują własnych dzieci, między innymi dlatego, że ciąża jest w przypadku sióstr niemożliwa ze względów biologicznych. "Lupita musi chodzić z nami na randki, ale by jej to zrekompensować, pozwalamy jej na przykład wybrać restaurację" - tłumaczy Carmen. Siostry prowadzą konto na Instagramie, gdzie dzielą się scenami ze swojego życia. Poniżej znajdziesz adres tego konta.

We’re conjoined twins and share a vagina — but only one of us has a boyfriend https://t.co/1P3HOQkpaM pic.twitter.com/ojE10XJQzN— New York Post (@nypost) April 26, 2023

