PKL Kasprowy Wierch wznawia prace. Turyści ponownie mogą skorzystać z kolejki

Od 6 maja 2024 roku kolej linowa na Kasprowy Wierch pozostawała zamknięta przez okres prawie trzech tygodni. Taka decyzja nie spodobała się z pewnością wielu odwiedzającym, którzy mieli nadzieję na skorzystanie z atrakcji.

Niestety - jak co roku - ta została zamknięta ze względu na prowadzone prace serwisowe i remontowe. Kompleksowe działania mechaników jednak już się zakończyły i od 25 maja kolej ponownie wozi turystów.

Co ciekawe, teraz na odwiedzających czeka niespodzianka. Każdy turysta, który uda się koleją na szczyt, będzie mógł skorzystać z usług przewodnika. Taka możliwość będzie jednak dostępna tylko w godzinach 10-16.

Cennik biletów na kolej na Kasprowy Wierch. Teraz zapłacimy więcej

Osoby, które będą chciały szybko dostać się na Kasprowy Wierch i zdecydują się skorzystać z kolejki, muszą wiedzieć, że zmieniono cennik. Okazuje się, że w sezonie wysokim za bilet w jedną stronę zapłacimy od 89 do 115 złotych lub od 75 do 95 złotych w przypadku wejściówki ulgowej.

Nieco więcej zapłacimy za przejazd w dwie strony, bowiem od 109 do 139 złotych lub od 109 do 115 złotych kupując bilet z ulgą. Ceny są uzależnione od godziny przejazdu, więc jeśli zależy ci na zaoszczędzeniu, pamiętaj, by unikać korzystania z atrakcji w najpopularniejszych godzinach.