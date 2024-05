Nie tylko Iga Świątek. Kolejna Polka nawiązała współpracę z Lancôme

EWELINA KRASOŃ I LANCÔME – EKSPERCKIE POŁĄCZENIE

Zaproszenie do społeczności ekspertów Lancôme za każdym razem otrzymują osoby, które wyróżniają się wiedzą i doświadczeniem w swoich dziedzinach, ale nie tylko. Marka docenia i promuje charyzmę, zaangażowanie i inspirowanie innych. Ewelina Krasoń jest nie tylko niezwykle utalentowaną makijażystką, ale również perfekcjonistką, kobietą pełną pasji i osobą, która wkłada mnóstwo energii, żeby się realizować.

Jej kreatywność i zamiłowanie do świata piękna stanowią inspirację dla wielu Polek. Jako make-up artist, stale poszerza swoje horyzonty, np. biorąc udział w zagranicznych szkoleniach, licznych zawodowych projektach czy współpracy z medialnymi osobami. Na makijaż patrzy w szerokim ujęciu i myśli o nim nie tylko w kontekście finalnego efektu. Dla Eweliny kluczowa jest pielęgnacja, co podkreśla zawsze w swoich publikacjach czy szkoleniach. Kosmetycznym punktem wyjścia dla niej nie jest zatem baza pod makijaż, ale dobrze skomponowana pielęgnacja, dzięki której skóra wygląda pięknie i zdrowo. Dopiero po jej dobraniu, make-up artist wybiera kosmetyki kolorowe, które zawierają również składniki pielęgnacyjne.

- Ogromnie cieszymy się na współpracę z Eweliną, jedną z najbardziej utalentowanych makijażystek w Polsce. Jej wizja piękna i pasja do makijażu idealnie wpisują się w wartości Lancôme. Jesteśmy przekonani, że jej współpraca z Lancôme będzie inspiracją dla kobiet w Polsce i otworzy nowy rozdział dla kategorii makijażu naszej marki – skomentowała Sandra Poeppel, Brand Business Director Lancôme.

- Przede mną niesamowita artystyczna przygoda, która jest spełnieniem jednych z moich marzeń. Kocham wszystko co francuskie, a estetyka i filozofia marki Lancôme jest ze mną niezwykle spójna. W mojej pracy jako makijażystka od zawsze stawiam na jakość i podkreślanie piękna, które jest w każdym z nas, niezależnie od wieku. Czeka nas dużo wspólnych projektów, które będą inspirować i pokazywać świat beauty w wielowymiarowy sposób. Nie mogę się doczekać! – powiedziała o współpracy z Lancôme Ewelina Krasoń

SZTUKA MAKIJAŻU EWELINY KRASOŃ

Dla Eweliny Krasoń punktem wyjścia do tworzenia make-upu była fascynacja dziełami i historią sztuki. Jest ona absolwentką liceum plastycznego, kształciła się również w Akademii Sztuk Pięknych. W pewnym momencie życia postanowiła jednak zamienić farby, płótna i sztalugi na pędzle i produkty do makijażu.

Dzięki swojemu wykształceniu, Ewelina przenosi makijaż na zupełnie nowy poziom. Nie trzyma się utartych schematów. Stale eksperymentuje i szuka nowych, ciekawych rozwiązań. Różnorodność produktów Lancôme pozwala jej w pełni wyrazić kreatywność, ponieważ są one niezwykle plastyczne i wielozadaniowe. Podkłady umożliwiają budowanie krycia, korektory Teint Idole Ultra Wear jednocześnie służą do konturowania, a kolorowe tinty Idôle, oprócz cieni do powiek, mogą pełnić funkcję różu, rozświetlacza czy eyelinera – to wszystko pozwala Ewelinie na artystyczną indywidualność.

DOŚWIADCZENIE I WSPÓLNE ŚRODOWISKO

Makijażowa przygoda Eweliny rozpoczęła się od pracy w perfumerii, gdzie zgłębiła świat marek premium. Dzięki temu etapowi swojej kariery, doskonale poznała potrzeby klientek oraz różnorodne kosmetyki, co w efekcie dało jej mocne podstawy. Make-up artist od zawsze preferowała pracę z kosmetykami selektywnymi. Docenia je nie tylko za wysokiej jakości, dopracowane formuły, ale również trwałe i estetyczne opakowania. Produkty Lancôme były od wielu lat obecne zarówno w jej profesjonalnym kufrze, jak i prywatnej kosmetyczce, a sama współpraca to naturalna kontynuacja trwającej od lat relacji.

Makijażystka wielokrotnie podkreślała sympatię do produktów marki, wskazując cenne dla niej walory takie jak jakość, trwałość i niezawodność. Formuły produktów Lancôme pozwalają Ewelinie pełnowymiarowo myśleć o makijażu, a także przygotowywać go od podstaw do samego końca w zgodzie z własną wizją. Maskara Lash Idôle oraz podkład Teint Idole Ultra Wear (jeden z najlepiej sprzedających się podkładów na rynku selektywnym) to jej ulubieńcy w pracy z klientkami, gwiazdami oraz przy tworzeniu własnegomakijażu.

Z MIŁOŚCI DO FRANCJI I NATURALNEGO PIĘKNA

Francuska definicja piękna to coś, co łączy Lancôme i Ewelinę Krasoń. Widać to w produktach kreowanych przez markę, jak i make-upach ekspertki, podkreślających naturalną urodę jej klientek. Obie strony doskonale znają trendy, a także same je kreują, ale przy tym zgodnie stawiają na ponadczasowość, swobodę i celebrowanie indywidualności. Spersonalizowane podejście makijażystki w połączeniu z najlepszymi kosmetykami francuskiej marki to sposób, żeby wspólnie dodawać kobietom pewności siebie, a także wydobywać i podkreślać piękno, które drzemie w każdej z nich.

