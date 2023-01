Diabelsko skuteczny sposób na wyczyszczenie zlewu. Posyp tym umywalkę, a kamień i żółte plamy rozpuszczą się na Twoich oczach

Jak wyczyścić zlew? Genialny patent, dzięki któremu pozbędziesz się kamienia

Zanim zabierzesz się za mycie zlewozmywaka to najpierw sprawdź, jakie sposoby czyszczenie dostosowane są do Twojego zlewu. Inaczej czyści się te granitowe, a inaczej stalowe. Sprawdź, jak dbać o wszystkie zlewy i co zrobić, by dłużej były czyste.

Jak czyścić zlew granitowy?

Granitowe zlewozmywaki są coraz bardziej popularne. Stosuje się je przede wszystkim w nowoczesnych wnętrzach. Czyszczenie takiego zlewu nie jest trudne, należy tylko pamiętać, by robić to regularnie. By domyć zacieki i plamy powstałe po rutynowym użytkowaniu wystarczy Ci płyn do naczyń. W przypadku kamienia i osadu wypróbuj roztwór z octu lub pastę przygotowaną z połączenia wody i sody oczyszczonej. Takie sposoby są skuteczne i bezpieczne dla zlewu. Jeżeli w zlewie pojawiła się trudna do usunięcia plama, jak na przykład ślady bo burakach możesz spróbować usunąć ją proszkiem do prania. Do komory wlej ciepłą wodę i nasyp trochę proszku. Taką mieszanką pozostaw na kilka godzin, a następnie delikatnie zmyj.

Zobacz także: Kuchenka gazowa morderczo niebezpieczna? Zagrożenie jak azbest i palenie tytoniu. Masz ją w domu?

Jak czyścić zlew stalowy?

Stalowe zlewozmywaki to wciąż najpopularniejsze rozwiązanie w kuchni czy łazience. Jest ono wybierane przede wszystkim ze względu na swoją odporność na zarysowania i ścieranie. O tego rodzaju zlewy również należy regularnie dbać. Raz dziennie przemywaj je płynem co naczyń, dzięki temu unikniesz zaschniętych plam. W przypadku osadzania się kamienia dobrym rozwiązaniem będą specjalne detergenty lub klasyczny ocet. Unikaj środków czystości, które mogą porysować zlew, jak proszki lub mleczka z granulkami.

Jak czyścić zlew ze stali emaliowanej?

Zlewozmywaki ze stali emaliowanej tracą na popularności, jednak nadal wiele osób ma je w swoim domu. Są one odporne na zarysowania ale szybko matowieją o tracą blask. Jeżeli Twój zlew pożółkł i osadził się na nim kamień to usuń go za pomocą roztworu sody oczyszczonej z wodą lub kwasku cytrynowego i wody. Obie te mieszanki mają właściwości wybielające i nie powinny zniszczyć powłoki zlewu.

Sonda Dbasz regularnie o zlew? Tak, czyszczę go codziennie Czyszczę go raz na kilka dni W ogóle go nie myję