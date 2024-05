Biedroń i Śmiszek na spotkaniu z Magdą Gessler! Wiemy, o czym rozmawiali

Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek postanowili zjeść coś pysznego, dlatego wybrali się do restauracji Magdy Gessler w Warszawie. Prawdziwą intencją tej wizyty było jednak kameralne spotkanie ze słynną restauratorką – we własnej osobie! – To był miły fajny wieczór, taka odskocznia – mówią nam politycy. – Wspominaliśmy stare czasy prezydentury Roberta w Słupsku, kiedy Magda postanowiła go wówczas odwiedzić. Wspólnie gotowali gar bigosu w Sylwestra dla wszystkich mieszkańców. Trochę też plotkowaliśmy, o tym co słychać u naszych wspólnych znajomych – słyszymy.

Express Biedrzyckiej - Krzysztof ŚMISZEK Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak przyznają politycy, Magda Gessler poczęstowała ich wyborną kolacją. – To były oczywiście specjały Magdy, czyli polska kuchnia – mówią w rozmowie z „SE” Robert Biedroń oraz Krzysztof Śmiszek, którzy uchylili rąbka tajemnicy i podzielili się z tej okazji zdjęciami w mediach społecznościowych.

– Besos na dziś! Z najcudowniejszą Magda Gessler. Stara przyjaźń nie rdzewieje – napisał pod zdjęciem ze spotkania wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek.

– W życiu piękne są takie chwile Magda Gessler – podpisał zdjęcie z Magdą Gessler Robert Biedroń.

Poniżej w galerii zobaczysz, jak wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek i europoseł Robert Biedroń bawili się na randce w Brukseli: