Zamiast nalać herbatę, potrzyj kilka razy tępym nożem. Ostrze będzie jak brzytwa, a chleb pokroisz z chirurgiczną precyzją. Domowy sposób na ostrzenie noża 

Tępe noże to zmora, ale nie potrzebujesz drogiej osełki! Istnieje domowy sposób, by błyskawicznie przywrócić im ostrość.

Wystarczy ceramiczny kubek, odrobina masła i soli, aby Twoje ostrza stały się idealnie ostre, jak polecają profesjonaliści.

Poznaj ten zaskakujący trik oraz inne proste metody na błyskawiczne ostrzenie noży i dowiedz się, jak dbać o nie na co dzień

Zamiast nalać herbatę, potrzyj kilka razy tępym nożem. Ostrze będzie jak brzytwa

Tępe noże to utrapienie w kuchni. Nie da się nimi pokroić chleba czy wędliny, a obieranie warzyw przypomina trening siłowy. Najczęściej właśnie podczas przyrządzania posiłku orientujemy się, że nasze noże wymagają naostrzenia. I oczywiście jeśli mamy w domu osełkę diamentową lub kawałek kamienia ceramicznego to raczej nie ma problemu z naostrzeniem noży. Jednak nie każdy z nas ma pod ręką taki sprzęt. Wówczas pozostaje nam wykorzystanie innych, domowych sposobów na ostrzenie noży. Jeden z nich może uratować sytuację i jest często polecany przez szefów kuchni. Chodzi o trik z kubkiem ceramicznym. Wystarczy obrócić kubek do góry dnem i nasmarować go masłem oraz posypać odrobiną soli kuchennej. Następnie przykładamy nóż pod kątem około 30 stopni i przeciągamy nim kilka razy, a będzie ostry niczym brzytwa.

Domowe sposoby na ostrzenie noży. Jak to zrobić bez osełki?

Oprócz wyżej opisanej metody z wykorzystaniem kubka ceramicznego, istnieje kilka innych sposobów na ostrzenie noży. Niektórzy polecają, aby robić to o kamienne schody lub parapet. Ustawiając nóż pod kątem 30 stopni wykonuj płynne i lekkie ruchy w obu kierunkach. Z pewnością w mniej awaryjnych sytuacjach uratuje nas także zwykła folia aluminiowa, którą każdy ma w szufladzie w kuchni. Kawałek folii aluminiowej złóż kilkukrotnie, a następnie szybkimi ruchami noża potnij ten kawałek na wąskie paski.

Co robić, aby noże zbyt szybko się nie tępiły?

Jeśli będziemy dbać o nasze noże i prawidłowo je użytkować, to mogą nam posłużyć przez wiele lat. Warto zapoznać się z zasadami, które sprawią, że noże nie będą się zbyt szybko tępić.

Nie myj noży w gorącej wodzie, a w letniej. Po umyciu dokładnie je osusz ściereczką.

Przechowuj noże w specjalnych blokach.

Szklane i ceramiczne deski do krojenia zastąp drewnianymi lub bambusowymi.

Popraw technikę krojenia - zamiast mocnego uderzania nożem o powierzchnię, wykonuj powolne, ale pewne ruchy.

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