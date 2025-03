Składam kilka razy i pocieram tym noże w domu. Do ostrzenia noży nie muszę już czekać na męża. Ostrzenie noży kuchennych domowymi sposobami

Amerykańskie sprzątaczki dodają to do prania ręczników. Już 3 łyżki sprawią, że ręczniki są bialutkie niczym uśmiech celebryty i mięciutkie jak chmurka. Pranie ręczników

Dlaczego noże kuchenne się tępią?

Ostre noże kuchenne to podstawa pracy w kuchni. Tylko odpowiednio naostrzone noże są w stanie pokroić warzywa lub wędliny na bardzo cienkie plastry. Również do krojenia chleba oraz surowego mięsa dobrze naostrzone nóż to podstawa. Każdorazowe użytkowanie noży sprawia, że powoli się one tępią. Są jednak pewne zachowania, które przyspieszają ten proces. Producenci nie zalecają wkładania noży do zmywarki. W ten sposób mogą się one szybciej tępić, silny strumień wody oraz wysoka temperatura prowadzi do stopniowej deformacji noża. W ten sposób noże nie tylko się tępią ale także psują i szybciej trzeba je wymieniać. Nadmierne tępienie się noży może być także spowodowane korzystaniem ze złych desek do krojenia. Najlepiej sprawdzają się miękkie, drewniane deski. Plastikowe i twarde będą szybciej będą tępiły noże. Również krojenie bardzo twardych rzeczy sprzyja tępieniu się noży. Do twardego mięsa lub kości lepiej sięgnąć po specjalny tasak niż męczyć się zwykłym nożem do krojenia warzyw lub wędlin.

Przetrzyj tym krawędź noża. W ten sposób naostrzysz noże kuchenne bez ostrzałki

Eksperci wskazują, że noże używane codziennie w kuchni powinno się ostrzyć raz na dwa tygodnie. Zalecane jest korzystanie w tym celu że specjalnej ostrzałki. Często jest ona dostępna od razu w zestawie noży. Zdarza się jednak, że nie mamy ostrzałki pod ręką. W takiej sytuacji możemy naostrzyć noże kuchenne domowymi sposobami. Mało osób wie, że do ostrzenia noży świetnie sprawdzi się zwykła folia aluminiowa. Wystarczy, że kilkukrotnie ja złożysz, by powstała grubsza warstwa i delikatnie przetrzesz krawędź noża. W ten sam sposób możesz ostrzyć nożyce lub ostrze blendera. W takim przypadku wystarczy, że zgnieciesz folię aluminiowa w kulkę, wrzucisz do blendera i włączysz urządzenie.

