To może zmienić przyszłość Gdyni! Miasto trafiło na prestiżową listę UNESCO

Gdynia na prestiżowej liście UNESCO! Miasto starało się o to od lat

Wczesnym rankiem z niedzieli na poniedziałek (26/27 lipca) zapadła historyczna decyzja! Modernistyczne centrum Gdyni zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To efekt wieloletnich starań miasta, które od lat zabiegało o uznanie wyjątkowej wartości swojego układu urbanistycznego i architektury.

Decyzję podjęto podczas 47. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Busan w Korei Południowej. Wniosek o wpis pod nazwą „Gdynia, early modernist city center” Polska złożyła już w 2023 roku. Po ponad dekadzie przygotowań i starań miasto osiągnęło swój cel!

– My przede wszystkim patrzymy na to przez pryzmat troski o to wyjątkowe dziedzictwo, które dziś zostało w tak szczególny sposób docenione. Liczymy również na turystów zainteresowanych odwiedzaniem miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – mówi Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni.

Na listę trafił obszar obejmujący 88 hektarów śródmieścia i blisko 500 budynków. Wśród nich znajdują się m.in. Dworzec Morski, Dom Żeglarza Polskiego, Hala Targowa oraz charakterystyczne modernistyczne kamienice, które od lat są wizytówką miasta.

To może być dopiero początek. Gdynia liczy na większe zainteresowanie turystów

Władze Gdyni nie ukrywają, że wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko prestiż, ale również szansa na przyciągnięcie większej liczby odwiedzających. Jednocześnie podkreślają, że decyzja UNESCO nie oznacza wprowadzenia nowych ograniczeń ani dodatkowej ochrony konserwatorskiej. Nadal będą obowiązywały dotychczasowe zasady ochrony zabytków.

Sama Gdynia już wcześniej była Pomnikiem Historii i znajdowała się w rejestrze zabytków, a wniosek o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Polska złożyła w 2023 roku. W 2025 roku Komitet Światowego Dziedzictwa nie zajął się jednak głosowaniem nad kandydaturą. Dopiero tegoroczna sesja w Busan zakończyła się sukcesem. Dzięki temu Gdynia stała się 18. polskim obiektem wpisanym na prestiżową listę UNESCO i drugim z województwa pomorskiego – po zamku w Malborku. Z dokumentów UNESCO wynika również, że o wyjątkowości Gdyni przesądził nie pojedynczy zabytek, lecz cały modernistyczny układ miasta. Eksperci podkreślili, że śródmieście wraz z willami na Kamiennej Górze i budynkami mieszkalnymi pokazuje, jak z niewielkiej miejscowości powstał nowoczesny port i miejska przestrzeń, która stała się symbolem rozwoju II Rzeczypospolitej.

Za wpisem zagłosowało 18 z 21 państw zasiadających w Komitecie Światowego Dziedzictwa, w tym Polska. Sesja w Busan potrwa do 29 lipca.

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