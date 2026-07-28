Pewex powraca w nowej odsłonie. Zobacz, jak słynne sklepy wyglądałyby w dzisiejszych czasach

Pewex - towar luksusowy w dobie PRL

Stworzone w 1972 roku Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego, znane powszechnie jako Pewex, było prawdziwym fenomenem w komunistycznej Polsce. W sklepach tych sprzedawano towary wyłącznie za wymienną walutę, przede wszystkim za amerykańskie dolary. W epoce chronicznych niedoborów na rynku, półki Pewexu uginały się od zachodnich ubrań, importowanych słodyczy, markowych alkoholi czy nowoczesnego sprzętu grającego.

Dla zwykłych obywateli te placówki stanowiły powiew luksusu i okno na świat zza żelaznej kurtyny. Nic dziwnego, że starsze pokolenia wciąż z nostalgią wspominają te sklepy. Z tego powodu zapytaliśmy sztuczną inteligencję o to, jak wyobraża sobie współczesną wersję Pewexu. Efekty tej wizualizacji prezentujemy poniżej.

Współczesny Pewex to prestiż i elegancja

Zgodnie z koncepcją wygenerowaną przez AI, dzisiejszy Pewex zdecydowanie nie przypominałby typowego marketu. Byłby to raczej luksusowy butik, zlokalizowany w najlepszych punktach dużych polskich miast. Wystrój łączyłby w sobie nowoczesną prostotę z nostalgicznymi akcentami z czasów PRL, takimi jak charakterystyczny neon, eleganckie ciemne drewno i stare fotografie.

W takim miejscu nie uświadczylibyśmy masowych wyprzedaży ani wszechobecnych promocji. Asortyment opierałby się na wyselekcjonowanych produktach, często dostępnych tylko w ramach edycji limitowanych. Głównym założeniem byłoby utrzymanie ekskluzywnego charakteru, nawiązującego do dawnej niedostępności dla przeciętnego Kowalskiego.

Dalsza część artykułu znajudje się pod galerią.

Pewex - jak wyglądałby dziś kultowy symbol PRL?

17

Co zaoferowałby współczesny Pewex?

Podczas gdy w czasach PRL szczytem marzeń były oryginalne dżinsy czy dobrej jakości sprzęt audio, dzisiejszy asortyment musiałby sprostać nowym oczekiwaniom, zachowując jednak swój prestiżowy charakter. Jak dokładnie wyglądałaby oferta?

Strefa "Ikony" mogłaby np. oferować limitowane kolekcje ubrań - jeansy inspirowane latami 80., sneakersy w krótkich seriach, klasyczne zegarki mechaniczne. Produkty nie masowe, lecz kolekcjonerskie.

Strefa technologii premium zastąpiłaby magnetofony i walkmany. Znaleźlibyśmy tu designerskie słuchawki, sprzęt audio klasy hi-fi, limitowane edycje gadżetów elektronicznych.

Strefa "Smaki Świata" przyciągałaby miłośników kulinariów: czekolady z małych manufaktur, kawy z plantacji w Ameryce Łacińskiej, zestawy inspirowane kuchnią Japonii czy Włoch.

Choć słynne bony dolarowe przeszły już do historii, poczucie elitarności nadal odgrywałoby kluczową rolę. Sztuczna inteligencja sugeruje, że współczesne sklepy mogłyby wprowadzić specjalny program lojalnościowy z kartami, które zapewniałyby klientom przywilej kupowania unikalnych produktów przed innymi.