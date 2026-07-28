To imię z X wieku znów jest hitem. Nosił je pierwszy władca Polski

Popularność imienia Mieszko. Historyczne miano znów na fali

Trendy w nazewnictwie dzieci ulegają ciągłym modyfikacjom i zapomniane przez dekady miana często znów triumfują w rankingach. Znakomitym dowodem tego zjawiska jest Mieszko, czyli miano funkcjonujące na naszych ziemiach od dziesiątego stulecia. Najbardziej znaną postacią o tym imieniu był oczywiście historyczny król Polski z dynastii Piastów. To właśnie za jego rządów, w historycznym 966 roku, obył się kluczowy dla naszego narodu chrzest.

Jakie jest znaczenie imienia Mieszko? Starosłowiańskie korzenie

Analizując etymologię tego słowa, badacze jednoznacznie wskazują na jego głębokie, słowiańskie pochodzenie. Baza słowotwórcza opiera się na rdzeniu mieszk, który w dawnych wiekach określał po prostu osobę przebywającą w danym miejscu lub na stałe osiadłą w domostwie. W związku z tym miano to od zarania dziejów niesie ze sobą obietnicę życiowej stabilizacji i przywiązania do rodziny, a także szeroko rozumianej wspólnoty.

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Dlaczego rodzice wybierają imię Mieszko dla swoich dzieci?

Długie lata marginalizacji tego imienia to już zdecydowanie zamknięty rozdział. Rodzice z rosnącym entuzjazmem decydują się na opcje nietuzinkowe, a zarazem mocno osadzone w rodzimej historii narodu. Powrót Mieszka na salony wynika w dużej mierze z jego zwięzłej formy, co gwarantuje brak problemów z wymową oraz łatwe zapamiętanie w codziennych sytuacjach. Wyjątkowy bagaż kulturowy i dawna świetność stanowią tutaj dodatkowy atut.

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Ile osób w Polsce nosi imię Mieszko? Zaskakujące statystyki nadawania

Liczby nie kłamią i doskonale obrazują wielki renesans tego historycznego imienia. Oficjalne rejestry pokazują, że aktualnie żyje w naszym kraju dokładnie 7552 mężczyzn o tym imieniu, z czego 376 chłopców otrzymało je w samym 2025 roku. Zestawienia z minionych dekad pokazują gigantyczny skok zainteresowania wśród rodzin. W 2000 roku zarejestrowano zaledwie 46 takich przypadków, w 2007 było ich 91, by w 2017 osiągnąć pułap 464. Prawdziwy rekord popularności padł jednak w 2019 roku, gdy nazwano tak 476 noworodków, co potwierdza trwały trend.