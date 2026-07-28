To imię z X wieku znów jest hitem. Nosił je pierwszy władca Polski

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Popularność imienia Mieszko. Historyczne miano znów na fali
Trendy w nazewnictwie dzieci ulegają ciągłym modyfikacjom i zapomniane przez dekady miana często znów triumfują w rankingach. Znakomitym dowodem tego zjawiska jest Mieszko, czyli miano funkcjonujące na naszych ziemiach od dziesiątego stulecia. Najbardziej znaną postacią o tym imieniu był oczywiście historyczny król Polski z dynastii Piastów. To właśnie za jego rządów, w historycznym 966 roku, obył się kluczowy dla naszego narodu chrzest.
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Jakie jest znaczenie imienia Mieszko? Starosłowiańskie korzenie
Analizując etymologię tego słowa, badacze jednoznacznie wskazują na jego głębokie, słowiańskie pochodzenie. Baza słowotwórcza opiera się na rdzeniu mieszk, który w dawnych wiekach określał po prostu osobę przebywającą w danym miejscu lub na stałe osiadłą w domostwie. W związku z tym miano to od zarania dziejów niesie ze sobą obietnicę życiowej stabilizacji i przywiązania do rodziny, a także szeroko rozumianej wspólnoty.
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Dlaczego rodzice wybierają imię Mieszko dla swoich dzieci?
Długie lata marginalizacji tego imienia to już zdecydowanie zamknięty rozdział. Rodzice z rosnącym entuzjazmem decydują się na opcje nietuzinkowe, a zarazem mocno osadzone w rodzimej historii narodu. Powrót Mieszka na salony wynika w dużej mierze z jego zwięzłej formy, co gwarantuje brak problemów z wymową oraz łatwe zapamiętanie w codziennych sytuacjach. Wyjątkowy bagaż kulturowy i dawna świetność stanowią tutaj dodatkowy atut.
Ile osób w Polsce nosi imię Mieszko? Zaskakujące statystyki nadawania
Liczby nie kłamią i doskonale obrazują wielki renesans tego historycznego imienia. Oficjalne rejestry pokazują, że aktualnie żyje w naszym kraju dokładnie 7552 mężczyzn o tym imieniu, z czego 376 chłopców otrzymało je w samym 2025 roku. Zestawienia z minionych dekad pokazują gigantyczny skok zainteresowania wśród rodzin. W 2000 roku zarejestrowano zaledwie 46 takich przypadków, w 2007 było ich 91, by w 2017 osiągnąć pułap 464. Prawdziwy rekord popularności padł jednak w 2019 roku, gdy nazwano tak 476 noworodków, co potwierdza trwały trend.