PKP Intercity drastycznie podnosi ceny. Podróżni zapłacą o ponad 100 proc. więcej

Wielka podwyżka w PKP IC

Zakup biletu to nie zawsze jedyny koszt związany z przejazdem koleją. Pasażerowie często podróżują z większym bagażem, rowerem czy sprzętem sportowym, co wiąże się z koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty. Przewoźnik PKP Intercity zaktualizował cennik usług dodatkowych. Najbardziej uderzająca zmiana dotyczy opłaty za ponadgabarytowy bagaż, która poszybowała w górę o ponad 100 procent.

Największa podwyżka dotyczy bagażu ponadwymiarowego

Zaktualizowane taryfy to zła wiadomość dla osób podróżujących z dużymi walizkami. Najbardziej drastyczny skok cenowy zanotowano w opłatach za transport bagażu ponadwymiarowego. Wcześniej za dodatkowy bilet na duży bagaż trzeba było zapłacić 5,90 zł, a obecnie kwota ta wzrosła do 11,90 zł. Stanowi to wzrost opłaty o ponad 100 proc.

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Więcej zapłacą także rowerzyści

Nowy cennik uderzy również po kieszeni miłośników rowerów. Koszt przewiezienia roweru pociągiem wzrósł z dotychczasowych 9,10 zł do 11,90 zł. Choć w tym przypadku skok cenowy nie jest aż tak drastyczny jak przy ponadgabarytowych walizkach, to i tak odczuwalnie zwiększa koszty podróżowania z jednośladem.

W okresie wakacyjnym z możliwości przewozu rowerów korzystają tysiące pasażerów planujących wycieczki. Dlatego zwiększona opłata będzie stanowić zauważalny wydatek, szczególnie dla tych, którzy regularnie wybierają pociąg jako środek transportu dla siebie i swojego roweru.

Ceny biletów na przejazdy pozostają bez zmian

Zaktualizowane taryfy nie wpływają jednak na koszty samych podróży. Spółka PKP Intercity nie podniosła cen standardowych biletów na swoje połączenia. Podwyżki obejmują wyłącznie konkretne opcje dodatkowe, takie jak transport ponadgabarytowego bagażu czy jednośladów.

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Pociągi nadal królują

Kolej od długiego czasu utrzymuje się w czołówce najpopularniejszych form transportu w naszym kraju. Z pociągów korzystają zarówno dojeżdżający do zakładów pracy i placówek edukacyjnych, jak i podróżnicy planujący krótsze i dłuższe wyjazdy. Pociągiem można komfortowo podróżować do głównych aglomeracji oraz wielu chętnie odwiedzanych kurortów, a w okresie letnim prawdziwe oblężenie przeżywają trasy prowadzące nad Bałtyk i w polskie góry.