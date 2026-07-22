Plaża w Stegnie już nie istnieje? Morze zabrało ogromną część wybrzeża

Stegna walczy z żywiołem. Plaża skurczyła się w oczach

Sztormy nad Bałtykiem nie są niczym niezwykłym, jednak tym razem siła żywiołu była wyjątkowo widoczna. W Stegnie fale zabrały ogromne ilości piasku, przez co plaża w wielu miejscach stała się znacznie węższa niż jeszcze niedawno.

Nagrania i zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych pokazują zupełnie inny obraz popularnego letniego kurortu. Tam, gdzie latem rozstawiają się turyści z parawanami, pojawiły się strome uskoki i ślady po działalności morza.

Ale tu się dzieje. Morze zabiera plażę w Stegnie. Trwa budowa piaskowych barykad, a właściciele robią wszystko, żeby zabezpieczyć swój dobytek przed dzisiejszym sztormem - informuje na Facebooku profil Na Mierzeję.

Piaskowe barykady mają zatrzymać fale

W niektórych miejscach usypywano wały i bariery z piasku, które mają ograniczyć skutki działania fal. Takie rozwiązania nie zatrzymują całkowicie żywiołu, ale mogą dać dodatkową ochronę w najbardziej zagrożonych punktach. Bałtyk podczas silnych sztormów potrafi bowiem w krótkim czasie przemieścić ogromne ilości piasku, zmieniając linię brzegową.

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Nie tylko Stegna. Krynica Morska również odczuła siłę sztormu

Silne fale dały się we znaki także w Krynicy Morskiej. Tam również mieszkańcy i przedsiębiorcy przygotowywali zabezpieczenia przed uderzeniem Bałtyku. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące wysokie fale.

Pogoda nad Bałtykiem nie rozpieszcza

Pogoda nad Bałtykiem w ostatnich dniach zdecydowanie nie przypomina wakacyjnej sielanki. Silny wiatr, intensywne opady i niespokojne morze sprawiają, że warunki na wybrzeżu są bardzo trudne. Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi porywami, a mieszkańcy nadmorskich miejscowości przygotowują się na dalsze uderzenia żywiołu.

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