Proste sposoby na ptaki w ogrodzie. Dzięki temu uratujesz swoje borówki

Dojrzewające na krzewach owoce są łakomym kąskiem dla ptaków.

Klasyczne zabezpieczenia w postaci siatek bywają uciążliwe i niebezpieczne dla mniejszych zwierząt.

Alternatywne metody opierają się na wykorzystaniu niepozornych detali zniechęcających nieproszonych gości do lądowania.

Posiadacze krzewów borówek wielokrotnie mierzą się z problemem znikających plonów. Ochrona własnych upraw przed żarłocznymi ptakami spędza sen z powiek wielu ogrodnikom. Większość osób sięga po dedykowane siatki maskujące nakładane bezpośrednio na krzewy. Taka zapora faktycznie utrudnia ptakom dostęp do owoców, ale ma również sporo wad. Montaż siatki wymaga sporo czasu, a jej każdorazowe ściąganie przed zebraniem plonów jest dość uciążliwe. Gęste oczka niosą też ryzyko przypadkowego uwięzienia mniejszych ptaków. Właściciele działek coraz chętniej sięgają po znacznie łagodniejsze rozwiązania mające na celu odstraszenie szpaków od krzewów.

Zawieś na krzewach borówki i pozbądź się problemu

Ciekawą metodą na zniechęcenie ptaków jest użycie błyszczących przedmiotów kołyszących się na wietrze i odbijających promienie słoneczne. Skrzydlaci amatorzy owoców bardzo źle reagują na migoczące światło oraz nagłe ruchy. Zwykle po prostu rezygnują z lądowania w tak nieprzyjaznym środowisku. Do stworzenia bariery ochronnej wystarczy użyć zwykłych taśm odblaskowych lub starych płyt kompaktowych zawieszonych na mocnym sznurku. Falujące na wietrze przedmioty i migoczące światło skutecznie odstraszają ptaki.

Należy pamiętać, iż ptaki wykazują się ogromnym sprytem i potrafią ignorować dobrze znane im bodźce nieprzedstawiające realnego zagrożenia. Z tego względu warto regularnie przemieszczać zamontowane straszaki lub stosować kilka sztuczek w tym samym czasie. Świetnie sprawdzą się także kolorowe wiatraczki oraz sylwetki imitujące ptaki drapieżne.

Częste zbieranie gotowych do spożycia owoców zapobiega przyciąganiu niechcianych gości do naszych upraw. Szybka reakcja minimalizuje szanse na utratę starannie pielęgnowanych zbiorów.

Zabezpieczenie krzewów przed inwazją nie musi wiązać się z zakładaniem siatek i wydawaniem dużych kwot. Wykorzystanie podstawowych domowych trików często w zupełności wystarcza do znaczącego zmniejszenia strat w plonach. Ogrodnicy mogą zatem zabezpieczyć własne owoce bez wprowadzania szkodliwych zmian w naturalnym środowisku i wyrządzania krzywdy ptakom.

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Quiz. Lato w PRL-u. Pamiętasz, jak wtedy wypoczywano? Pytanie 1 z 15 Od którego roku prawo do wypoczynku obywatelom PRL gwarantowała konstytucja? 1977 1952 1969 Następne pytanie