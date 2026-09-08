We wrześniowe wieczory rozpalaj tę świecę! Zapach, który przyciągnie bogactwo oraz niewyobrażalną fortunę. Tak pachnie w domach bogaczy

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-09-08 8:02

Kolorowe świece zapachowe stały się bardzo popularne. Zwłaszcza jesienią i zimą dodają one klimatu wnętrzom. Mało osób zdaje sobie jednak sprawę, że palenie świec ma magiczną symbolikę i może bezpośrednio wpływać na otaczającą nas energię. Palenie takie świecy przyciągnie bogactwo i zapewni dobrobyt domostwu. Zapal świecę i postaw ją w centralnym punkcie domu, a poczujesz jej moc.

Trzy płonące świece zapachowe i dyfuzor na stoliku. O tym, jak świece przyciągają bogactwo, przeczytasz na SE.
Autor: Liudmila Chernetska/ Getty Images
  • Świece to nie tylko dekoracja; w Feng Shui zielona świeca jest potężnym narzędziem do przyciągania dobrobytu i finansowego sukcesu.
  • Symbolizuje ona wzrost i obfitość, chroniąc przed porażkami zawodowymi oraz zapewniając stały przypływ gotówki.
  • Odkryj, gdzie precyzyjnie ją umieścić i jaka intencja jest kluczowa, by w pełni aktywować jej moc i zapewnić sobie przypływ gotówki.

Świeca, która przynosi bogactwo. Zapach pieniędzy i sukcesu

Palenie świec to dzisiaj przede wszystkim element wystroju i robienia klimatu w pomieszczeniach. Zwłaszcza jesienią i zimą palimy świece zapachowe, by przygotować odpowiedni nastrój. Świece mają ogromną symbolikę i towarzyszom ludziom od tysięcy lat. Kiedyś niosły światło ale i wiele zagrożeń. Dzisiaj kojarzą się z romantyzmem randki we dwoje oraz brakiem prądu. Mało osób zdaje sobie jednak sprawę, że świece mają także swoje magiczne znaczenie i odbicie w świecie nadnaturalnym. Są wykorzystywane do wszelkiego rodzaju rytuałów. W feng-shui wykorzystuje się świece w konkretnych kolorach, by przyciągnąć odpowiednią energię. Jaka świeca zapewni bogactwo?

Zgodnie z zasadami feng-shui świecą, która symbolizuje pieniądza jest świeczka w kolorze zielonym. Zapewnia ona dobrobyt i powodzenie domownikom i chroni przed porażkami w życiu zawodowym. Zapal zieloną świecę w centralnym punkcie domu, a przyciągniesz jej dobroczynną moc. W ten sposób zyskać przychylność losu w kwestiach finansowych i może czekać Cię przypływ gotówki. Zgodnie z zasadami Feng Shui, aby wzmocnić działanie zielonej świecy, warto umieścić ją w południowo-wschodnim rogu pomieszczenia, który jest tradycyjnie uważany za sektor bogactwa. Pamiętaj również, że intencja jest kluczowa – zapalając świecę, skup się na swoich finansowych celach i wizualizuj ich spełnienie. Regularne powtarzanie tego rytuału, połączone z pozytywnym nastawieniem, może wzmocnić przepływ energii dobrobytu.

Dlaczego akurat zieleń kojarzona jest z bogactwem? W wielu kulturach kolor zielony symbolizuje naturę, wzrost, odnowę i płodność, co naturalnie przekłada się na ideę obfitości i prosperity. W świecie zachodnim zielony jest również kolorem banknotów, co dodatkowo wzmacnia jego związek z pieniędzmi i sukcesem finansowym. To właśnie te skojarzenia sprawiają, że zielona świeca stała się uniwersalnym symbolem przyciągania dobrobytu.

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