Wysiej to po pomidorach, a za rok zbierzesz dwa razy więcej owoców. Poplon po pomidorach, który ułatwia nawożenie w kolejnym sezonie i sprawia, że krzewy lepiej rosną. Co siać po pomidorach?

Po zbiorach pomidorów natychmiast usuń wszystkie rośliny i oczyść grządki, to klucz do zdrowej gleby i przyszłych, obfitych plonów.

Odkryj moc poplonów: wzbogacają glebę, poprawiają jej strukturę i ograniczają chwasty, idealnie przygotowując podłoże na nowy sezon.

Sprawdź, jaki poplon po pomidorach, np. gryka, zagwarantuje Ci sukces i jak go zastosować, by co roku cieszyć się pełnymi koszami!

Kiedy wykopywać pomidory i jak przygotować grządkę na kolejny sezon?

Większość popularnych odmian pomidorów, jakie uprawa się w ogródkach i na działkach kończy owocowanie na przełomie września lub października. W tym czasie należy bezwzględnie rozpocząć przygotowania do kolejnego okresu wegetacji. Po zebraniu ostatnich pomidorów należy wykopać krzewy. Jeżeli pędy, łodygi i liście są zdrowe, nie są zgniłe, ani nie posiadają plam chorobowych, możesz je przeznaczyć na kompost. Jeżeli jednak w krzewy pomidorów wdała się się choroba lub zgnilizna trzeba jest zutylizować. Jeżeli zarodniki grzybów przedostaną się do kompostownika, mogą przetrwać zimę i w kolejnym sezonie zarażać świeżo posadzone sadzonki. Z ziemi po pomidorach usuń także wszystkie organiczne części roślin, to jest owoce, które spadły, liście, a także fragmenty pędów i korzenie. Pozostawione w ziemi mogą zacząć gnić. Dobrym pomysłem jest także przekopanie grządki. Czynność ta pozwala na usunięcie fragmentów roślin wewnątrz ziemi, a także spulchnianie podłoża. Gdy grządka jest czysta i przygotowana możesz pomyśleć o poplonie.

Czym jest poplon i dlaczego się go stosuje?

Poplon to popularny zabieg ogrodniczy wykonywany na koniec sezonu. Pozwala on na wydłużenie sezonu w ogrodzie i niesie ze sobą wiele korzyści na kolejny rok. Poplon, inaczej nazywany także międzyplonem, to wysiew roślin o krótkim czasie kiełkowania i wzrostu wykonywany pod koniec zasadniczego okresu wegetacji. Poplon najczęściej stosuje się na grządkach, w których wcześniej rosły krzewy owocowe, takie jak pomidory, ogórki czy fasola i sałata. Poplon nie tylko wydłuża okres wegetacji w ogrodzie, ale przede wszystkim niesie ze sobą wiele korzyści na kolejny rok. Przede wszystkim pozwala na dostarczenie glebie dodatkowych składników odżywczych, chroni podłoże przed erozją, a także spulchnia glebę dostarczając jej powietrze. Dodatkowo poplon ogranicza rozwój chwastów oraz chroni przed wymywaniem z gleby substancji odżywczych, takich jak azot. Stosowanie poplonu sprawia , że posadzone w kolejnym sezonie rośliny rosną szybciej i lepiej.

Jakim poplon po pomidorach? Posadź to na grządce, a za rok zbierzesz pełne kosze pomidorów

Zastanawiasz się, jakie rośliny sądzić na poplon po pomidorach? Przede wszystkim wybieraj te o krótkim okresie wzrostu, które zdążą osiągnąć dojrzałość przed zimą. W przypadku pomidorów często polecana się gorczycę lub łubin. Popularny jest także wysiew gryki zwyczajnej. Jest ona polecana po pomidorach przede wszystkim z uwagi na swoje właściwości rozbijania związków fosforu czyniąc je łatwiej dostępnymi w kolejnym sezonie. Wysiew gryki zwyczajnej po pomidorach dodatkowo odżywia glebę i niweluje rozrost chwastów.

Grykę zwyczajną jako poplon wysiewa się w połowie września, dlatego jest ona polecana przy wczesnych odmianach pomidorów. Są to między innymi odmiany, takiej jak Bohun, Frodo czy Tamina. Aby wysiać grykę grządka musi być odpowiednio przygotować, czyli czysta i przekopana. Za pomocą motyki wzrusz ziemię na głębokość około 10 cm i wyrównają grabiami. Na każdy metr kwadratowy wysiewaj około 7 gramów gryki. Nasiona możesz wysiewać z ręki. Następnie przykryj je cienką warstwą ziemi i delikatnie podlej. Uważaj, aby silny strumień wody nie wypłukał nasion. Gryka charakteryzuje się szybko okresem kiełkowanie i wzrośnie już po kilku dniach. Szybko stworzy zielony dywan w grządce. Gdy przyjdzie zima i pierwsze przymrozki gryka opadnie na ziemię. Nie musisz jej wykopywać. Możesz zostawić ją jako biomasę chroniącą ściółkę gleby. Wystarczy, że wiosną przed kolejnym sadzeniem pomidorów przekopiesz całą grządkę. Najlepiej zrobić to na 2-3 tygodnie przed planowanym sadzeniem, aby resztki roślin miały czas na częściowy rozkład. Możesz użyć szpadla, glebogryzarki lub po prostu przekopać go ręcznie, dbając o to, by zielona masa została wymieszana z wierzchnią warstwą ziemi.

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