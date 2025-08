Żadna zaraza nie tknie Twoich pomidorów. Już dziś rozcieńcz z 1 l wody i spryskaj pomidory. Domowy oprysk na zarazę ziemniaczaną pomidorów

Uprawa pomidorów w Polsce, choć sprzyja jej klimat, często pada ofiarą chorób grzybowych, z zarazą ziemniaczaną na czele.

Istnieje prosty, domowy sposób na ochronę pomidorów przed zarazą, wymagający jedynie wody i wody utlenionej.

Mieszanka wody i wody utlenionej, aplikowana wieczorem, tworzy barierę ochronną, która zapobiega rozwojowi patogenów.

Dowiedz się, jak przygotować ten skuteczny oprysk i co zrobić, aby Twoje pomidory były zdrowe i obficie owocowały.

Domowy oprysk, dzięki któremu żadna zaraza nie tknie Twoich pomidorów

Uprawa pomidorów w Polsce nie jest dużym wyzwaniem. Krzaczkom sprzyja panujący u nas umiarkowany klimat, a także urodzajne gleby. Wystarczy tylko zapewnić pomidorom odpowiednie nawodnienie, nasłonecznienie i odżywienie, a będą bujnie owocować. I choć uprawa pomidorów nie jest wymagająca, to niestety krzaczki i ich owoce bardzo często padają ofiarą patogenów, zwłaszcza grzybów. Najczęściej spotykanymi chorobami pomidorów są: mączniak prawdziwy, szara pleśń, alternarioza, a przede wszystkim zaraza ziemniaczana. To właśnie ta ostatnia jest najgroźniejszą chorobą atakującą uprawy, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie naszych pomidorów. W tym celu wykonaj domowy oprysk pomidorów, który utworzy naturalną barierę przed chorobami.

Rozpuść w 1 l wody i spryskaj pomidory już dziś wieczorem

Domowy oprysk na zarazę ziemniaczaną pomidorów przygotujesz w prosty sposób i to z dosłownie dwóch składników. Jedyne czego potrzebujesz to woda z kranu i woda utleniona. Ten przepis na oprysk na zarazę pomidorów pojawił się na profilu Kompozycja Doskonała na Facebooku. Wymieszaj 100 ml wody utlenionej z 1 litrem wody z kranu, przelej mieszankę do butelki z atomizerem lub najlepiej - do opryskiwacza ciśnieniowego i równomiernie rozprowadź roztwór po swoich pomidorach w ogrodzie. Oprysk wykonuj wieczorem, aby uniknąć oparzenia liści przez promienie słoneczne. Aplikuj go dokładnie na liście, łodygi, tyczki, ziemię i otoczenie. Woda utleniona ma pewne właściwości dezynfekujące i może niszczyć niektóre mikroorganizmy.

Objawy zarazy ziemniaczanej. Po czym ją rozpoznać?

Zaraza ziemniaczana na pomidorach daje charakterystyczne objawy. Zacznijmy od tego, że wywoływana jest przez grzyba Phytophthora infestans, który atakuje zarówno liście, łodygi, jak i owoce. Rozwija się błyskawicznie, szczególnie w warunkach wysokiej wilgotności i umiarkowanej temperatury (ok. 20°C). W ciągu kilku dni może zniszczyć całą uprawę, a także z łatwością przenieść się na inne warzywa w naszym ogrodzie. Objawy zaraz na pomidorach to nieregularne, brunatne plamy na liściach, które szybko się powiększają, a na spodniej stronie liści pojawia się biały nalot. Owoce wówczas pokrywają się twardymi, brązowymi plamami.