Po deszczowych dniach sięgam do szafki i spryskuję tym pomidory, a są odporne na zarazę ziemniaczaną. Przeciwgrzybiczy preparat chroni rośliny. Oprysk na pomidory

Po deszczowych dniach sięgam do szafki i spryskuję tym pomidory, a są odporne na zarazę ziemniaczaną

Uprawa pomidorów w Polsce zdecydowanie nie jest dużym wyzwaniem. Krzaczkom sprzyja panujący u nas umiarkowany klimat, a także urodzajne gleby. Wystarczy tylko zapewnić pomidorom odpowiednie nawodnienie, nasłonecznienie i odżywienie, a będą bujnie owocować. Jest jednak jedno "ale" - otóż pomidory choć łatwe w uprawie, są bardzo podatne na choroby, zwłaszcza te grzybowe, które w krótkim czasie mogą zrujnować całą naszą uprawę. Do najczęściej występujących chorób pomidorów zalicza się: zarazę ziemniaczaną, Alternariozę, szarą pleśń, suchą zgniliznę wierzchołkowa owoców, a także mączniaka. Dlatego tak ważne jest zabezpieczanie pomidorów przed grzybami, zwłaszcza w okresie deszczowym. Ja zawsze po intensywnych deszczach stosuję domowy oprysk na pomidory, który znakomicie chroni je przed zarazą ziemniaczaną - chorobą, która atakuje je najczęściej. Sięgam do szafki kuchennej, mieszam dwa składniki i spryskuję nimi krzaczki pomidorów.

Oprysk na zarazę pomidorów. Przygotowanie i przepis

Taki oprysk na zarazę pomidorów bez większego problemu przygotowuję samodzielnie w domu. Potrzebuję do tego jedynie dwóch składników: drożdży i wody. Oprysk z drożdży skutecznie chroni pomidory przed chorobami grzybowymi, w tym także przed zarazą ziemniaczaną. Przygotowuję około 100 g świeżych drożdży piekarskich i 10 litrów letniej wody (przegotowanej i odstanej). Oba składniki ze sobą starannie mieszak i pozostawiam na 1 godzinę. Po tym czasie płyn jest gotowy do użycia. A jak stosować ten oprysk na zarazę pomidora? Oprysk wykonuję wieczorem, aby uniknąć poparzenia liści przez słońce. Profilaktycznie, w celu zabezpieczania upraw przed chorobami zabieg powtarzam co 7 dni, a także robię to po każdym deszczu. Preparat przeciwgrzybiczy aplikuję dokładnie na wszystkie części rośliny, w tym spodnią stronę liści.

Domowy oprysk z drożdży na pomidory. Jak działa?

Oprysk z drożdży, stosowany regularnie na pomidory, skutecznie chroni rośliny przed wieloma patogenami. Otóż drożdże (głównie Saccharomyces cerevisiae) konkurują z patogenami o zasoby i przestrzeń na powierzchni rośliny. Ponadto, obecność drożdży w oprysku stymuluje naturalne mechanizmy obronne roślin, zwiększając ich odporność na infekcje. Jest to naturalny i bezpieczny sposób na wzmocnienie odporności roślin.