Tylko tak ocalisz pomidory przed zarazą ziemniaczaną. Intensywny oprysk ochroni rośliny i ich owoce. Domowy oprysk do pomidorów

Zalej wodą i podlej ekstraktem petunie na balkonie, a będą kwitły jak szalone. Działa na kwiaty jak stymulator wzrostu. Domowy nawóz do petunii

Zrób to z goździkami za każdym razem, gdy przekwitną. Wysyp nowych kwiatów gwarantowany aż do późnej jesieni

Florystka powiedziała, by przez całe lato stawiać to obok skrzydłokwiatu. Dzięki temu liście będą zielone i soczyste, a skrzydłokwiat będzie kwitł najlepiej w Twoim życiu. Pielęgnacja skrzydłokwiatu

Tylko tak ocalisz pomidory przed zarazą ziemniaczaną

Zaraza ziemniaczana (Phytophthora infestans) to jedna z najgroźniejszych chorób grzybowych atakujących pomidory. Może bardzo szybko zniszczyć całą uprawę, dlatego bardzo ważna jest ochrona pomidorów przed tą chorobą. Tu niezbędna jest przede wszystkim profilaktyka, która pomoże Ci ochronić krzewy i owoce przed patogenami. Oczywiście można pomyśleć wcześniej i wybrać odmiany pomidorów, które są odporne lub obojętne na zarazę ziemniaczaną, ale jeśli uprawiane przez nas warzywa są na nią narażone, to zadbaj o to, aby:

Posadzić je w słonecznym, przewiewnym miejscu i w odpowiednich od siebie odstępach.

Unikać sadzenia pomidorów w pobliżu ziemniaków.

Podlewać pomidory rano, unikając moczenia liści.

Zapewnić pomidorom odpowiednie nawożenie, unikając przenawożenia azotem, które sprzyja rozwojowi chorób.

Regularnie usuwać dolne liście, które dotykają ziemi, ponieważ to one są najbardziej narażone na kontakt z zarodnikami grzybów.

Ogławiać pomidory, aby ograniczyć ich wzrost.

Dodatkowo warto raz na jakiś czas zastosować domowy oprysk, który będzie skutecznie chronił pomidory przed zarazą ziemniaczaną, gdyż ma właściwości grzybobójcze. Jak go przygotować? O tym piszę poniżej.

Domowy oprysk na pomidory przeciwko zarazie ziemniaczanej. Jak go zrobić?

Jednym z najskuteczniejszych naturalnych środków przeciwko chorobom grzybowym na pomidorach, jest czosnek. To właśnie z niego warto przygotować domowy oprysk i stosować je na swoje uprawy. Przygotuj wywar z czosnku i opryskuj nim pomidory co kilka dni.

Potrzebujesz:

200 g czosnku,

10 litrów wody,

3 krople płynu do mycia naczyń.

Przygotowanie oprysku na pomidory przeciwko zarazie ziemniaczanej:

Rozgnieć czosnek. Im bardziej rozdrobniony czosnek, tym więcej substancji czynnych uwolni się do wody. Zalej go 10 litrami wody. Odstaw na 24 godziny: Przykryj pojemnik i odstaw w chłodne, zacienione miejsce na około 24 godziny. Co jakiś czas możesz zamieszać roztwór. Po upływie 24 godzin przecedź roztwór przez gęste sito, aby usunąć resztki czosnku. Dodaj kilka kropel płynu do naczyń do przefiltrowanego roztworu i delikatnie wymieszaj.

Oprysk z czosnku na zarazę ziemniaczaną. Stosowanie

Dokładnie opryskaj wszystkie części roślin pomidora: górną i dolną stronę liści, łodygi oraz zawiązki owoców. Staraj się pokryć całą powierzchnię rośliny równomiernie, ale unikaj nadmiernego kapania cieczy z liści. Zabieg wykonuj wczesnym rankiem lub późnym popołudniem, gdy nie ma silnego słońca ani wiatru. Unikaj stosowania wywaru z czosnku w czasie deszczu lub bezpośrednio przed nim, aby preparat nie został zmyty. Opryskuj pomidory profilaktycznie co 7-10 dni lub częściej w przypadku wystąpienia sprzyjających warunków dla rozwoju chorób (wysoka wilgotność, ciepło). W przypadku zauważenia pierwszych objawów chorób lub szkodników, możesz zwiększyć częstotliwość oprysków do co 3-5 dni przez pewien czas.

Objawy zarazy ziemniaczanej na pomidorach

Kiedy nasze pomidory zostaną zaatakowane przez zarazę ziemniaczaną zauważysz na nich charakterystyczne objawy:

Liście: Brązowe, nieregularne plamy na liściach, które szybko się powiększają. Na spodniej stronie liści, w wilgotnych warunkach, może pojawić się biały, puszysty nalot.

Łodygi: Brązowe, podłużne plamy na łodygach.

Owoce: Twarde, brązowe plamy na owocach, które szybko się powiększają i powodują gnicie.